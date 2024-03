Tony Kushner defiende a Jonathan Glazer: el dramaturgo y guionista estrella de Spielberg considera "irreprochable" su discurso

El pasado 10 de marzo, cuando Jonathan Glazer se alzó con el Oscar a mejor película internacional por La zona de interés, decidió referirse a Gaza y al ataque que está sufriendo la población palestina por parte del gobierno israelí. Recordemos que el director, de ascendencia judía, había adaptado la novela homónima de Martin Amis para volver a tratar el Holocausto judío desde otra perspectiva.

“Hoy estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo y el Holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente", aseguraba durante la gala: “Ya sean víctimas del 7 de octubre en Israel o el actual ataque a Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistiremos?”.

Sus palabras fueron duramente criticadas por el periodista de ultraderecha Ben Shapiro y el cineasta László Nemes (El hijo de Saúl), a quienes se han unido más de 1000 profesionales judíos de Hollywood, entre directores, guionistas, intérpretes y productores, en una carta que han firmado en contra del director.

“Rechazamos que nuestro judaísmo sea secuestrado con el fin de establecer una equivalencia moral entre un régimen nazi que trató de exterminar a una raza de personas, y una nación israelí que trata de evitar su propio exterminio”, se puede leer en la carta, firmada por algunas de las figuras judías más notables en la industria.

Entre los firmantes, tenemos a la productora Amy Pascal, el director Eli Roth, la creadora Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore) o los actores Michael Rapaport, Julianna Margulies y Jennifer Jason Leigh. Asimismo, vemos el nombre de Nancy Spielberg, productora y hermana de Steven Spielberg, pero no el de Spielberg.

Ahora, un colaborador habitual de Spielberg, el dramaturgo y guionista Tony Kushner, también de ascendencia judío, ha salido en defensa del discurso de Glazer.

Tony Kushner defiende el discurso de Jonathan Glazer en los Oscar

En su intervención en Haaretz Podcast (vía The Hollywood Reporter), Tony Kushner, que ha colaborado con Spielberg en Múnich, Lincoln, West Side Story o Los Fabelman, ha querido apoyar las palabras de Glazer en los Oscar, asegurando que lo que dijo en la ceremonia es una "declaración irreprochable e indiscutible".

Kushner, nominado hasta en cuatro ocasiones al Oscar, ha hablado sobre sus impresiones en lo referente al conflicto entre Palestina e Israel y ha defendido el discurso de Glazer. Cuando le han preguntado si está de acuerdo con lo que dice el director de La zona de interés, ha respondido: "Por supuesto, quiero decir, ¿quién no?".

Tal y como ha pasado a explicar, "lo que Glazer ha dicho es muy simple. Dice que el judaísmo, la identidad judía, la historia judía, la historia del Holocausto, la historia de los judíos sufriendo no debe usarse como excusa para un proyecto de deshumanizar o masacrar a otras personas".

"Esto es hacer un mal uso de lo que significa ser judío, lo que significó el Holocausto, y rechaza eso", ha seguido afirmando Kushner: "¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Qué tipo de persona piensa que lo que está pasando ahora en Gaza es aceptable? Y si dices en público 'Me parece bien lo que están haciendo' porque piensas que es la única opción, porque eres judío y defiendes todo lo que Israel hace, qué vergüenza".

Kushner ya había denunciado abiertamente las políticas de Benjamin Netanyahu en su gestión del conflicto con Palestina. "La gente que conozco y que pide el alto al fuego no es gente antisemita, su intención no es destruir Israel y, desde luego, no tienen interés en ataques a judíos", ha asegurado en el podcast.

