El discurso de Jonathan Glazer en los Oscar tras ganar por 'La zona de interés' irrita a la ultraderecha y al director de 'El hijo de Saúl'

La 96 edición de los Oscar ha sido aplaudida como una de las mejores galas que se recuerdan, gracias a la conformidad popular por el palmarés o momentos tan memorables como la interpretación de I’m Just Ken a cargo de Ryan Gosling. Pero la ceremonia no ha quedado exenta de polémicas, debido fundamentalmente a las palabras de Jonathan Glazer.

El director subió al escenario tras ganar el Oscar a Mejor película internacional por La zona de interés: adaptación de la novela homónima de Martin Amis centrada en el Holocausto judío. El discurso que Glazer dio entonces ha sido muy discutido, desencadenando la polarización.

Esto es lo que dijo Glazer que ha escocido tanto: “Estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo y el Holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente. Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque a Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistir?”.

Glazer se refería el conflicto de Palestina y el estado israelí, y en particular el ataque al que está siendo sometida la población civil palestina por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu en represalia al atentado de Hamás. Represalias que tienen el apoyo de la administración de Joe Biden, y que durante la gala de los Oscar ya habían sido abordadas de forma directa por otras figuras de Hollywood.

A tal efecto fue distribuido un pin rojo representando la organización Artists4Ceasefire, que portaron ante los medios gente como Mark Ruffalo o Billie Eilish. El discurso de Glazer vino a suscribir la actual división en Hollywood ante las acciones de Israel (que han puesto en la picota a Melissa Barrera o Susan Sarandon), y tuvo propiamente una recepción mixta en la gala, registrada por las cámaras.

Mientras que Ruffalo fue visto aplaudiendo con entusiasmo otras personas como Da’ Vine Joy Randolph (recién ganado el Oscar a Mejor actriz de reparto por Los que se quedan) mantuvieron el silencio. Ruffalo, por su parte, ha expresado su apoyo a las víctimas del atentado de Hamás e incluso ha hablado con supervivientes y familiares de rehenes, sin dejar de mantener su rechazo a las represalias de Israel.

Otra expresión de esta ambivalencia fue la presencia en el escenario junto a Glazer de Len Blavatnik: este empresario soviético de origen judío (como Glazer) ha producido con A24 La zona de interés, al tiempo de tener vínculos con el millonario ruso Viktor Velkselberg y donar millones de dólares al Partido Republicano como simpatizante de Donald Trump.

También es amigo íntimo de Netanyahu y ha tenido contacto en el pasado con Harvey Weinstein. Al margen de todo esto, Glazer abandonó la sala de prensa tras la gala, en un gesto inusual para un ganador que no ha sido respondido aún por una aclaración de sus palabras. Tampoco por una reacción al malestar que han generado.

Jonathan Glazer dirige 'La zona de interés' Elástica Films

Reacciones para todos los gustos

En sintonía a la compleja relación de Hollywood con las acciones de Israel, ya ha habido respuestas para todos los gustos al discurso de Glazer. Según Variety, la Liga Antidifamación (definida por su lucha contra el antisemitismo en EE.UU.) ha reaccionado furibundamente contra el director de La zona de interés a través de su director general, Jonathan Greenblatt. Este ha declarado lo siguiente: “Es realmente descorazonador ver a alguien minimizar el Holocausto mientras acepta un premio por una película que ha hecho... sobre el Holocausto”.

“Glazer quiere entender a dónde puede llevar la deshumanización, pero no ve que es la deshumanización de judíos e israelíes por parte de Hamás lo que ha llevado a la guerra actual. Seré claro: Israel no está secuestrando el judaísmo de nadie. Está defendiendo el derecho de todo judío a existir”.

En esta sintonía también ha respondido Ben Shapiro, célebre altavoz ultraderechista en EE.UU. que, por lo demás, no parece haber visto La zona de interés: “En la película no vemos un solo judío. Esos son los mejores judíos, según Glazer: las víctimas sin rostro que gritan en la distancia. Él es irónicamente el villano: recogiendo premios por los cuerpos de esos judíos muertos anónimos mientras ignora a los vivos que son masacrados en la franja de Gaza por asesinos genocidas”.

Quizá el rechazo más llamativo al discurso de Glazer provenga de László Nemes. Este cineasta austríaco ganó el Oscar en 2016, en la misma categoría que La zona de interés, por El hijo de Saúl. Y su film claro, también tenía lugar en Auschwitz y trataba el Holocausto. “Me gusta mucho La zona de interés y creo que es una película importante”, ha declarado Nemes. “Pero cuando se hace una película como esta, hay una responsabilidad ligada a ella. Glazer ha fracasado claramente al medir esta responsabilidad, incluso con respecto a la destrucción de los judíos europeos. Y es espantoso que la élite del cine le aplauda por ello”.

En el apartado de respuestas positivas tenemos a un director como Asif Kapadia, que también ganara un Oscar: a Mejor documental, por Amy, en 2015. Kapadia cree que Glazer “ha usado su poder y posición, y el mayor escenario mundial, para hablar en nombre de las personas sin poder y sin voz”. “Frente a aquellos que tienen demasiado miedo de hablar, en una industria que es muy conservadora y adversa al riesgo y que tiene una larga historia de poner a la gente en la lista negra. Dio la cara y dijo la verdad. Es lo que hacen los verdaderos artistas”.

Stefanie Fox es la directora del grupo Jewish Voice for Peace, y asegura que quienes atacan a Glazer por su discurso no hacen sino darle la razón. “Él quiere aplicar las lecciones del Holocausto a los horrores a los del presente, mientras que sus detractores no quieren otra cosa que apartar y distraer nuestra atención del genocidio de palestinos por parte del gobierno israelí. Glazer habla en nombre del masivo y creciente número de judíos que honramos nuestras historias uniéndonos a nuestros hermanos palestinos en su lucha por la libertad y la justicia”.

Por último Simone Zimmerman, como fundadora de If Not Now (organización que pide el alto el fuego en Gaza y que EE.UU. deje de apoyar el “apartheid de Israel”), opina que “la parte más importante del discurso es la idea de que esta película pretende ser una llamada de atención para nosotros en el presente”. “La gente que está histérica por el discurso es la misma que se empeña en negar las atrocidades que están cometiendo en Gaza quienes, de hecho, invocan la memoria del Holocausto para justificar sus crímenes”.

