“Tomé cartas en el asunto enseguida”: Gal Gadot recuerda su conflicto con Joss Whedon

El estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder contribuyó a despejar el mal sabor de boca despertado por la Liga de la Justicia anterior (al tiempo de granjear nuevos conflictos entre Warner y el cineasta que terminarían con este firmando acuerdos con Netflix), pero lo ocurrido con la película de 2017 era mucho más grave que la desarticulación de una visión creativa. Y es que Whedon, según llegó al rodaje dispuesto a hacer reshoots, instauró en el set un clima de incomodidad y agresividad que empezó a desenredarse frente a los medios gracias a las acusaciones de Ray Fisher, intérprete de Cyborg. Todo lo cual condujo a una investigación en el seno de Warner, y posteriormente a nuevos cargos contra el director de Los Vengadores.

Mientras Whedon era apartado de un próximo proyecto del estudio (The Nevers), su comportamiento despótico en los platós dio paso a una tormenta mediática en la que se sumaron a las palabras de Fisher otros antiguos compañeros de trabajo, sobre todo mujeres. Una de ellas, la misma Gal Gadot que en Liga de la Justicia volvía a interpretar a Wonder Woman, y que en su momento ya reveló que Whedon había “amenazado su carrera”, diciéndole que “se aseguraría de que tuviese una carrera miserable”. Recientemente, entrevistada por Elle, Gadot ha dado nuevos detalles sobre su conflicto con Whedon, asegurando que reaccionó con rapidez al más mínimo abuso que notó en el set.

“Tomé cartas en el asunto enseguida. Y debo decir que los jefes de Warner Bros. supieron encargarse de ello”, explicó la actriz, que pronto estrena en Netflix Alerta roja. “Pero volviendo a mi sentido de la justicia, te sientes mareada porque no puedes creer lo que te acaban de decir. Si me lo dice a mí, obviamente también se lo dice a otras personas. Solo hice lo que sentí que debía hacer, que era decirle a la gente que eso no está bien”. Gadot se pregunta, al mismo tiempo, si la actitud de Whedon hacia ella venía condicionada por su género. “¿Me diría lo que me dijo si yo hubiera sido un hombre? No lo sé, nunca lo sabremos. Pero mi sentido de la justicia es muy fuerte. Me impacto cómo me habló”.

“Pero da igual, ya está hecho. Es agua pasada”, concluía. Según ha trascendido en los últimos meses, el conflicto de Whedon y Gadot vino motivado por unos cambios que el creador de Buffy, cazavampiros había introducido en el guion: unos que al parecer presentaban a una Diana Prince mucho más agresiva de lo visto en películas anteriores. La actriz quería conservar la continuidad, y ante su negativa a decir las frases resultantes Whedon terminó amenazándola y menospreciando a la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins.

