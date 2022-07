Tom Hanks se quedó con ganas de oír a Tim Allen en 'Lightyear' en vez de a Chris Evans

Pues sí: ya tenemos entre manos otra noticia sobre Lightyear. Pero, en esta ocasión, no toca hablar de la precuela de Toy Story a cuenta de una reacción apocalíptica ante un beso de pocos segundos entre dos mujeres. En lugar de eso, hay que recoger las declaraciones de un Tom Hanks bastante apenado con el filme.

¿Por qué apenado? Pues porque al actor, que presta su voz a Woody en la saga juguetera, le hubiese gustado oír a su compadre Tim Allen interpretando una vez más al astronauta en lugar del recién llegado Chris Evans.

Además, dado que Hanks también está ahora mismo en la cartelera, en su caso con Elvis, lamenta no haber podido tener un duelo con Allen en los rankings de taquilla (un duelo de buen rollo, suponemos).

"¿Qué te parece? Yo quería de verdad tener un enfrentamiento con Tim Allen, pero entonces no dejaron que Tim hiciera [la película]. No lo entiendo", ha declarado Hanks en una entrevista con The Independent (vía ComicBook).

Sin embargo, Tom Hanks no sería Tom Hanks si no le viera el lado bueno a la situación. El hecho de que Tim Allen no haya trabajado en Lightyear, añade, les permite ir juntos a ver la película.

"Aquí está lo bueno", explica. "Quiero ir de nuevo al cine con un grupo de personas desconocidas y salir de ahí teniendo algo en común con ellas. Eso es lo que me gustaría, e ir a ver una película [con Tim Allen]: estoy deseándolo".

Tim Allen, por su parte, ha hablado de su ausencia en Lightyear. "He estado fuera de todo esto porque no tiene nada que ver con mis personaje", explicó el actor, añadiendo que, a su juicio, el filme "no tiene nada que ver" con su personaje en Toy Story.