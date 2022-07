Tim Allen critica la falta de conexión de ‘Lightyear’ con su personaje en ‘Toy Story’

La polémica censura de Lightyear en 14 países de Oriente Medio y el cambio de su voz en original han provocado que el filme de la franquicia Toy Story no haya dejado de generar comentarios a su alrededor. El personaje de Buzz Lightyear contaba con la voz en inglés del actor Tim Allen, durante las primeras cuatro entregas, los cortometrajes y los videojuegos, quien era sustituido en la nueva entrega por Chris Evans. Ahora, Allen ha querido pronunciarse por fin sobre el filme de Pixar.

"La respuesta corta es que he estado fuera de todo esto porque no tiene nada que ver con mis personaje", confesaba el actor para Extra. "Este es un equipo nuevo que realmente no tiene nada que ver con las primeras películas". Unas palabras que sorprenden de base, puesto que Lightyear está dirigido por Angus MacLane, quien en realidad ya había trabajado como animador en Toy Story 2 y Toy Story 3.

"Es una historia maravillosa. Simplemente parece no tener ninguna conexión con el juguete. No tiene relación con Buzz. Simplemente no la hay. Ojalá hubiera una mejor conexión", revelaba el actor, quien también señalaba que en un inicio pensaba que se trataba de un live- action.

El personaje ya tenía un spin-off de animación dirigido en 2000 por Tad Stones, quien también estuvo detrás de Atlantis: El regreso de Milo, Chip y Chop: Guardianes rescatadores y El pato Darwing. Una película protagonizada por Allen, que ahora ha retomado un inusitado romanticismo por el efecto nostalgia.

La noticia de la ausencia de Allen en Lightyear enfadaba a muchos, pero el estudio siempre defendió que se trataba de un proyecto muy diferente. En la versión española, el personaje era doblado por José Luis Gil originalmente, quien tampoco ha participado en el proyecto después del ictus que sufría estos meses y la nueva visión de este filme.

