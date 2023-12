'Todos los nombres de Dios', la película que paralizó la Gran Vía y ahora arrasa en Prime Video

Todos los nombres de Dios se estrenó el pasado 22 de diciembre en Prime Video tras pasar varias semanas en los cines de España. La película, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Luis Tosar e Inma Cuesta, no ha tardado en colocarse como la más vista del momento en la plataforma por encima de Saltburn, uno de los estrenos más esperados del año.

Esta cinta cuenta la historia de Santi (Luis Tosar), un taxista tomado como rehén por Hamza (Nourdin Batan). El yihadista le coloca un chaleco repleto de explosivos después de ser él mismo el único superviviente del atentado que había cometido junto al resto de su célula terrorista. La situación desencadena una serie de momentos dramáticos y de alta tensión que tiene a las calles de Madrid como escenario.

De todas las localizaciones de la capital que aparecen en el largometraje, la que más protagonismo tiene sin duda alguna es la Gran Vía, la avenida más conocida de la ciudad. Grabar allí supuso todo un reto, principalmente por lo que supone cortar una de las principales arterias de Madrid sin perjudicar a las miles de personas que pasan por allí diariamente. Sobre esto hablaron con Madrid Film Office el director Daniel Calparsoro y Valerio Marello, encargado de proponer algunos de los espacios espectaculares que aparecen en Todos los nombres de Dios.

El rodaje de toda la película tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2022. El resultado en lo que respecta a la representación de la capital es todo un éxito, con imágenes espectaculares y diversas. "Yo soy un enamorado de Madrid, es una ciudad muy viva, con muchos contrastes, encierra el retrato del mundo en el que vivimos y creo que se va a recibir una imagen muy positiva porque no solo se ve la belleza de Madrid sino que la acción de la propia película es muy impactante, muy potente", aseguró Calparsoro.

Por su parte, Valerio Marello señaló que este es el trabajo del que más se enorgullece: "Cada proyecto tiene sus retos, en este había varias localizaciones que eran complicadas e interesantes y además estaba la Gran Vía, que necesitaba de un corte y de un control que no se había hecho nunca. Way Down cortó todo Cibeles y también los maratones lo hacen, pero no con esta magnitud".

La secuencia por la Gran Vía, que dura 20 minutos en el filme, fue grabada en dos domingos alternos durante el mes de noviembre desde la Plaza de Callao hasta el cruce con la calle Alcalá. "Tuvimos que intentar conseguir el máximo posible de los permisos del Ayuntamiento. Pero también está la parte técnica de movilidad, la policía. Conseguimos rodar dos días hasta las 12 del mediodía. Empezábamos a prepararlo por la noche, tenía que estar todo vallado como si fuera un maratón y tuvimos que cerrar también las bocacalles que dan a la Gran Vía con personal contratado por la productora y con patrullas de la policía, había como 20 0 25 coches", explicó Marello.

En la escena en cuestión, Luis Tosar camina por la Gran Vía con los explosivos encima y bajo la atenta mirada de la Guardia Civil. Sin embargo, no solo aparece la principal arteria de la ciudad en la película. También tienen protagonismo otras localizaciones como el Paseo de la Castellana, el CentroCentro y su Galería de Cristal, o calles céntricas como Barquillo, el puente de Eduardo Dato o el barrio de Lavapiés.

