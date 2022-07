"Todo sigue siendo bastante caucásico": Jessica Alba desconfía de la diversidad racial en Marvel

Jessica Alba empezó a hacer cástings a los 11 años de edad, y ya entonces notó que había quien la consideraba “exótica” por su color de piel. Nacida en California, su padre es mexicano y su madre tiene ascendencia danesa y franco-canadiense, lo que ha derivado en unos rasgos ligeramente disruptivos para el mainstream de Hollywood. “Quería ser actriz desde el principio”, recuerda hoy Alba sobre esos días, en una entrevista con Glamour UK. “Creo que siempre fantaseé con la idea de vivir en la piel de otra persona, en la realidad de otra persona. Creo que soy introvertida por naturaleza, así que podía ser una forma de encajar en el mundo”. La estrategia funcionó, pues Alba terminó convirtiéndose en estrella.

A mediados de los 2000 interpretó a Sue Storm (alias la Mujer Invisible) en Los 4 Fantásticos de Tim Story, que pese a las malas críticas ganó lo suficiente en taquilla como para alumbrar una secuela, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. El recuerdo de este díptico ha motivado que Alba reflexione sobre cómo han cambiado las cosas estos años, con respecto a la diversidad racial que vemos en las películas de Marvel. La conclusión de la actriz es que no ha sido un cambio muy espectacular: “Incluso si miras las películas de Marvel, que es la mayor impulsora hoy día de fantasía y entretenimiento familiar, todo sigue siendo bastante caucásico”.

"Diría que fui una de las pocas en su día que se desmarcaban de esto… y fue antes de que Marvel fuera vendida a Disney, pero sigue siendo más o menos lo mismo”. 15 años después de Los 4 Fantásticos, Alba no considera que la representación de las películas de Marvel Studios sea suficiente, aunque admite que se han hecho progresos según los productores advertían “cuánto dinero podían ganar” a partir de la representación y esta se iba conformando como “una estrategia empresarial”. “Es algo que les importa, lo cual está bien. El modo en que lo consigan no importa realmente. Te quedas en plan ‘genial’. Ahora te das cuenta de que hay todo un grupo de personas al que has dejado fuera porque ni siquiera lo has visto. Pero estaban allí todo el tiempo”.

Alba no alberga ninguna duda de que la representación es importante. “Creo que para los jóvenes de hoy día, nuestros futuros líderes, es importante ver el mundo en la pantalla o en las historias, en los sueños que creamos con artistas, reflejan el mundo donde están”. También considera que la presencia de mujeres en estas producciones, aunque haya avanzado, sigue teniendo un largo camino por delante. “Si tienes personas al mando que no saben reaccionar al mundo en el que están, solo saben lo que les gusta, todo va a gravitar hacia más de lo mismo. Y el 50% de la población somos mujeres”.

“Nos gustan las películas de acción, nos gustan los superhéroes, nos gustan las comedias románticas, y nos gustan los dramas y el terror y todo eso. Pero si el 90% de los responsables no se parecen a nosotras, seguirán haciendo lo mismo. El sistema tiene que ser más diverso”. En pos de esta diversidad Marvel Studios ha realizado varias producciones significativas, estilo Capitana Marvel, Black Panther o, más recientemente, Ms. Marvel, serie protagonizada por una adolescente de origen pakistaní cuya religión desempeña un rol importante en la trama.

Por otra parte, Los 4 Fantásticos que engrosó Alba sigue siendo la adaptación más exitosa que han tenido estos personajes en la pantalla, ya que en 2015 fracasó miserablemente la versión de Josh Trank y desde entonces Kevin Feige está buscando la forma de incorporarlos al MCU. El correspondiente reboot estaba en manos de Jon Watts (firmante de la trilogía de Spider-Man) antes de que este abandonara para desarrollar la serie Skeleton Crew en el marco de Star Wars, aunque eso no quiere decir que no haya habido ni rastro de estos superhéroes en el MCU hasta ahora: John Krasinski hizo un cameo como Mr. Fantástico en Doctor Strange en el multiverso de la locura, y quién sabe si podría repetir.

