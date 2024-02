'Salvar el planeta Tierra', la nueva locura de Yorgos Lanthimos junto a Emma Stone tras 'Pobres criaturas'

En la ceremonia de los Oscar del 10 de marzo Pobres criaturas parte con 11 nominaciones, incluyendo Mejor película y Mejor dirección. Es, quizá, la favorita de los premios junto a Oppenheimer de Christopher Nolan (parece que una de las dos se hará con la máxima victoria), pero eso no quiere decir que sus responsables solo tengan ojos para el palmarés en estas semanas. Y es que Yorgos Lanthimos junto a Emma Stone, que protagonizaba tanto Pobres criaturas como La favorita, ya se han puesto a ultimar los detalles de una nueva colaboración juntos.

Un film ya rodado que cuenta con otros actores de Pobres criaturas como Willem Dafoe y Margaret Qualley. Originalmente se le conocía como AND, pero su título definitivo es Kinds of Kindness, y es una antología de tres historias. “Una película contemporánea, ambientada en Estados Unidos: tres historias diferentes, con cuatro o cinco actores que interpretan un papel en cada historia, así que todos interpretan tres papeles diferentes”, ha aclarado Lanthimos. “Fue casi como hacer tres películas, en realidad”. Kinds of Kindness está en plena postproducción así que no debería tardar en llegar a salas, y entretanto Lanthimos ha querido ponerse de inmediato con otro proyecto más: el segundo tras Pobres criaturas cuando esta aún lucha por el Oscar a Mejor película.

'Salvar el planeta Tierra'- sinopsis

En este caso hablamos de uno que ya lleva tiempo rumoreándose, y que confirma ahora Variety: se trata de un remake de Salvar el planeta Tierra, film de culto surcoreano estrenado en 2003. Fue Jang Joo-hwan quien lo dirigió en su día, puliendo un título que ha influido a directores provocadores como Ari Aster (o quizá al propio Lanthimos). Salvar el planeta Tierra es una alocada comedia negra donde un tipo desquiciado secuestra y tortura a un ejecutivo farmacéutico pensando que supone la avanzadilla para una invasión alienígena a su planeta.

Lanthimos debutará así en el remake con una nueva versión de Salvar el planeta Tierra producida por Element Pictures. Este proyecto lleva tiempo en marcha, y originalmente habría sido el propio Jang quien se habría encargado de adaptar su propia obra, según un guion de Will Tracy (llegado de Succession y El menú). Lanthimos recurriría a este libreto, pero Jang parece haber quedado fuera de la película.

'Salvar el planeta Tierra'- reparto

El proyecto se encuentra en una fase muy prematura, pero sí ha trascendido que Lanthimos quiere darle un papel secundario a Emma Stone en él. La actriz se encontraría en negociaciones para apuntarse a Salvar el planeta Tierra, y así colaborar con Lanthimos una quinta vez: la primera fue en La favorita, luego hicieron juntos un cortometraje titulado Bleat, luego vino Pobres criaturas y a lo largo de 2024 estrenarían Kinds of Kindness. Que ambos disfrutan trabajando juntos es evidente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.