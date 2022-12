'Titanic': James Cameron ha comprobado científicamente que Leonardo DiCaprio debía morir

En 1997 Titanic se convirtió en la película más taquillera de la historia, y aunque en 2009 Avatar le arrebatara este puesto no se ha difuminado ni un ápice su impacto cultural, tamizado a través de un cariño generalizado que se mantiene intacto y ciertas discusiones recurrentes. Particularmente hay una fracción significativa de espectadores que se preguntan por qué, llegado el clímax, Rose (Kate Winslet) no hizo hueco a Jack (Leonardo DiCaprio) sobre la tabla en la que se había subido una vez el transatlántico naufragara. Jack tuvo que quedarse fuera, en el agua helada del Atlántico, hasta finalmente morir. La justificación básica es que fue una cuestión de peso, no de espacio: si Jack se hubiera subido con Rose la tabla habría volcado, y los dos habrían muerto congelados.

Suena sencillo, pero han pasado 25 años y sigue siendo un tema de conversación. Uno, por cierto, con su faceta problemática. Winslet ha vuelto a trabajar con Cameron en Avatar: El sentido del agua, de reciente estreno, y charlando con Josh Horowitz en su podcast Happy, Sad, Confused recordó cómo, en su momento, la polémica de la tabla motivó que público y medios se metieran con su peso. En otras ocasiones Winslet ha recordado cómo su peso le acomplejaba en el instituto, sufriendo bullying por ello, y lógicamente no se tomó nada bien la controversia de Titanic. “Ni siquiera estaba gorda, joder. Si pudiera volver atrás en el tiempo habría reaccionado de forma muy diferente”, aseguró.

“Les habría dicho a los periodistas ‘no os atreváis a tratarme así’. ‘Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, me siento muy insegura, estoy aterrorizada, no lo hagáis más difícil de lo que ya es’. Esto es acoso, raya el abuso”. Horowitz, aún así, le preguntó por su opinión en el asunto de la tabla, y Winslet respondió “por última vez, Jack podría haber cabido en la puerta, pero no se habría mantenido a flote”. Es la respuesta que también defiende con uñas y dientes el propio Cameron, pero en su caso él ha decidido tomar cartas en el asunto como él suele hacerlo todo, a lo grande. El año que viene Cameron va a estrenar un documental con National Geographic (con suerte podremos verlo en Disney+) que demuestre científicamente por qué si DiCaprio se hubiera subido con Winslet habría sido fatal para ambos.

Lo ha contado en el Toronto Sun. “Hemos hecho un estudio científico para que todo este asunto se acabe por fin y atravesemos su corazón con una estaca de una vez por todas”, sostiene. “Realizamos un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la tabla de la película, y vamos a hacer con ello un pequeño especial que saldrá en febrero. Cogimos a dos especialistas con el mismo peso que Kate y Leo, les pusimos sensores alrededor y dentro de ellos y los metimos en agua helada para hacer pruebas y ver si podrían haber sobrevivido utilizando diversos métodos. La respuesta fue que no había manera de que hubieran sobrevivido los dos. Solo podía quedar uno”.

“Quizá después de 25 años no tenga que lidiar con esto nunca más”, espera. Aún así, Cameron también deja caer que, fuera realista o no, el hecho de que Jack muera era necesario a un nivel narrativo. “Necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio”.

