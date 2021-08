'Titane' y los nuevos trabajos de Paul Verhoeven, Céline Sciamma, François Ozon o Todd Haynes estarán en el Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián sigue preparando su próxima edición, que se celebrará entre el 17 y el 25 de septiembre. Y lo hace anunciando a bombo y platillo muchas novedades que harán las delicias de todos los asistentes al certamen donostiarra.

Tras anunciar que Competencia Oficial, la comedia protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, abriría la sección Perlak, ahora el festival ha completado la lista con una muestra del mejor cine proyectado en otros festivales, desde el de Berlín al de Venecia pasando por el de Cannes.

Así pues, la nueva selección está encabezada por Titane, la película de la francesa Julia Ducournau que se alzó con la Palma de Oro en Cannes. A Titane le acompañan los nuevos trabajos de Céline Sciamma (Petit Maman), Sean Baker (Red Rocket), François Ozon (Todo está bien), el documental de Todd Haynes sobre la Velvet Underground o la polémica Benedetta de Paul Verhoeven.

Tan solo Titane y Drive my car, otra de las grandes películas de Cannes (no en vano obtuvo el premio FIPRESCI y a mejor guion), estarán fuera de competición. El resto de la sección Perlak estará a juicio del público de San Sebastián, que ya coronó el año pasado a El padre con una nota casi récord (8,96/10). De momento no hay ninguna favorita clara pero sí muchas que podrían dar la sorpresa y dejamos a continuación en esta lista con todas las películas anunciadas para la sección:

Competencia Oficial (Gastón Duprat, Mariano Cohn)

The Velvet Underground (Todd Haynes)

Benedetta (Paul Verhoeven)

La ruleta de la fortuna y la fantasía (Ryusuke Hanaguchi)

Jane por Cahrlotte (Charlotte Gainsbourg)

La cruzada (Louis Garrel)

Las ilusiones perdidas (Xavier Gianolli)

Las inquietas (Joachim Lafosse)

En un muelle de Normandía (Emanuele Carrere)

Petit Maman (Céline Sciamma)

Are you lonesome tonight? (Shipei Wen)

Red Rocket (Sean Baker)

Todo está bien (François Ozon)

Fuera de competición (Proyecciones especiales):