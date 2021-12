¿Timothée Chalamet como Harry Osborn? La sorprendente propuesta de Zendaya y Tom Holland para ‘Spider-Man’

Durante el rodaje de Dune, Zendaya y Timothée Chalamet hicieron muy buenas migas. Por suerte para ellos queda por desarrollar una secuela en la que vuelvan a interpretar a Chani y Paul Atreides, respectivamente, pero para Zendaya no debe ser suficiente y asegura que le gustaría colaborar con él en algún otro proyecto. Por ejemplo, la saga de Spider-Man donde, adscrita al Universo Cinematográfico de Marvel, interpreta a MJ. Zendaya encarnará al interés romántico de Peter Parker por tercera vez en Spider-Man: No Way Home, que se estrena este 16 de diciembre sumido en un hype insostenible a cuenta de los posibles invitados que podría traer aparejado el multiverso.

A pocos días de que se estrene, y con récord de entradas adquiridas en preventa, tanto Zendaya como Tom Holland encabezan un completo tour de prensa para hablar de la película, así como para revelar lo mucho que les gustaría aparecer en la saga de Spider-Man: Un nuevo universo que Sony Pictures proseguirá con Spider-Man: Across the Universe (Part 1), prevista para el 7 de octubre de 2022. También, vía AP Entertainment, Holland y Zendaya han reflexionado sobre el futuro de Spider-Man en el MCU, que parece asegurado con nuevas películas auspiciadas por la entente Sony/Disney. Algo que no quita, por otra parte, que No Way Home haya sido concebida como un fin de ciclo.

¿Qué podría pasar en las próximas películas de Holland como Peter Parker? Pues, por ejemplo, que apareciera Harry Osborn, personaje indispensable en la mitología del trepamuros que ya ha sido interpretado por James Franco y Dane DeHaan. A raíz de Osborn (relacionado estrechamente con el Duende Verde, archienemigo de Spider-Man), Zendaya ve posible que Chalamet se asome a la saga que protagoniza. “La gente quiere que sea Harry Osborn. Creo que sería un buen amigo de Spider-Man, ¡también un buen enemigo!”, afirma Zendaya. Y Holland se muestra de acuerdo: “Creo que sería buena idea traerlo como amigo y que se convirtiera en villano. Sería un buen villano”.

“Yo también lo creo, lo que es gracioso porque es tan agradable…”, prosigue Zendaya. “Un buen tipo, sí”, tercia Holland, que llega a proponer una suerte de trama para Osborn-Chalamet. “Tal vez venga a por MJ y yo diga ‘¡vaya, Harry! Será mejor que vayas con cuidado con mi chica, hermano’”. Aunque ver a Chalamet en el MCU sería un auténtico placer para los fans, y de hecho el propio Chalamet haya querido interpretar a Spider-Man en el pasado, no parece que el estado actual de su carrera contemple este tipo de papeles.

El joven intérprete muestra preferencia por el cine de autor, como da cuenta el hecho de haber presentado este año tanto Dune como La crónica francesa de Wes Anderson, pasando por la próxima No mires arriba que Adam McKay estrena en Netflix este 24 de diciembre (previo paso por salas en el que se encuentra envuelto actualmente). Preferencia que, al parecer, se debe a un consejo que le dieron y ha aplicado a rajatabla: “ni drogas duras ni películas de superhéroes”.

