“Esperamos la llamada”: Tom Holland y Zendaya quieren participar en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Hace menos de una semana fue publicado el primer avance de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 1), y rápidamente cualquier otra tentativa de adaptar al trepamuros palideció ante el deslumbrante acabado visual de esta película. Más allá de su interés por los villanos de Spider-Man (cristalizado en las dos entregas de Venom y en todo lo que vendrá después), Sony ha ganado una credibilidad impresionante a partir de la revolucionaria Spider-Man: Un nuevo universo, cuya secuela promete volver a ofrecer una animación prodigiosa meses después de que la trilogía arácnida de Marvel Studios concluya con Spider-Man: No Way Home. Esto ocurre a la de ya, el próximo 16 de diciembre.

Aunque el film de Jon Watts tiene a sus espaldas un gran hype, es inevitable que sus implicados dirijan la mirada al próximo film de Spider-Man, e incluso se pregunten ansiosos si pueden participar. De cara a Un nuevo universo ya se tanteó que hicieran cameos de voz tanto Tom Holland, protagonista de No Way Home, como las iteraciones previas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero la idea no prosperó y Holland se ha quedado con las ganas. Así lo ha demostrado durante una entrevista con SYFY Wire a la que asistía junto a Zendaya, que interpreta a MJ y tiene las mismas ganas de asomarse al Spiderverso.

“Adoro esas películas. Me encantan y solo estoy esperando la llamada. Chicos, llamadnos. Ponednos en vuestra película, queremos estar ahí”, exclama Zendaya, dirigiéndose posiblemente a la misma Amy Pascal que lidera Sony Pictures, y con quien Holland ya ha llegado a hablar sobre esa posibilidad. “En el set de Spider-Man: No Way Home Amy me preguntó por ello, y nadie ha vuelto a decir nada. Pero quiero estar en ella. Me encantan estas películas”, explicó Holland. No Way Home surge de un acuerdo entre Sony y Disney que permiten mantener a Spider-Man en el MCU, y su desarrollo es totalmente independiente de Un nuevo universo y las dos secuelas que se hallan en preparación.

Across the Spider-Verse (Part 1) retomará las aventuras de Miles Morales y Gwen Stacy en compañía de otros Spider-Man entre los que destacan Spider-Woman (doblada por Issa Rae) y Spider-Man 2099, a quien interpreta Oscar Isaac y que ya se dejó ver en el teaser de la película que dirigen Kemp Powers, Joachim Dos Santos y Justin Thompson. La esperadísima secuela de Un nuevo universo tiene previsto su estreno para el 7 de octubre de 2022.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.