A Timothée Chalamet le han aconsejado que no se acerque a las películas de superhéroes

A sus 25 años, Timothée Chalamet es perfectamente consciente de qué quiere en su carrera, y cómo conseguirlo. Es por ello que en los últimos años ha saltado a primera plana gracias a un escrupuloso control de su imagen y a una gran intuición para elegir papeles, combinando las producciones más lujosas de Hollywood con los films independientes de mayor prestigio crítico. Así es como, en cuestión de semanas, Chalamet ha estrenado tanto Dune de Denis Villeneuve (que llega por fin a EE.UU. este 22 de octubre tras un exultante recorrido internacional) como pronto estrenará La crónica francesa de Wes Anderson. A la que hay que unir No mires arriba (dirigida por Adam McKay y previsto su estreno en Netflix para este diciembre) y… la película de orígenes de Willy Wonka.

Precisamente de esta última Chalamet publicó hace un par de días una imagen desde el set, ataviado como el memorable personaje de Roald Dahl. Wonka, dirigida por Paul King, tiene previsto su estreno para el 17 de marzo de 2023, y aunque se encuentre en pleno rodaje su joven protagonista ha encontrado tiempo para conceder una extensa entrevista a Time. A lo largo de ella ha reflexionado sobre el rumbo de su carrera y su obsesión para no dar pasos en falso. Según el protagonista de Día de lluvia en Nueva York, esto último se extiende tanto al consumo de drogas como a la aparición en las películas que hoy en día tienen más éxito dentro de la industria de Hollywood.

“Uno de mis héroes (no puedo decir quién o me daría una patada en el cuelo) me rodeó con su brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo: ‘nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes’”, ha declarado Chalamet, exhibiendo una firme negativa a involucrarse próximamente en una película de superhéroes. Curiosamente, no hace mucho su nombre había sido vinculado a The Batman de Matt Reeves con un papel secundario que al final no fue confirmado, pero cuando entonces le preguntaron si le habría importado compartir cartel con Robert Pattinson se limitó a decir que “quería trabajar en cualquier cosa que sea buena” y que “no era reacio a ese tipo de universos”.

Es posible, por tanto, que solo se trate de una broma (aunque esto no impida posiblemente la furia de Internet), y no se desvía del tono mayormente amable de la entrevista… si bien no se eludió tocar temas algo polémicos. La película que lanzó a la fama a Chalamet fue Call Me By Your Name, coprotagonizada por él y Armie Hammer, de forma que los escándalos protagonizados en meses recientes por este último han acabado impulsando la curiosidad del periodista. Chalamet, por su parte, ha optado por ser diplomático: “Entiendo perfectamente por qué lo preguntas, pero es una pregunta que merece una conversación más amplia, y no quiero darte una respuesta parcial”.

Mientras Chalamet parece tener todo el futuro por delante, la carrera de Hammer está virtualmente muerta. Los excéntricos rumores a cuenta de su canibalismo dieron paso en pocas semanas a acusaciones mucho más serias por sus presuntos abusos a varias mujeres, que ya han provocado tanto la salida de Hammer de Shotgun Wedding como de The Offer, serie de Paramount+ que recrea el rodaje de El Padrino cuyo papel ha ido a parar a Miles Teller.

