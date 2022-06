Tim Burton: "Dijeron que mi Batman era raro y después le pusieron pezones al uniforme"

En vísperas del estreno de Miércoles, su entrada en el mundo de la familia Addams (y en el de Netflix), Tim Burton tiene tiempo para otras cosas. Sin ir más lejos, para cachondearse de la evolución de Batman en el cine, y para arremeter contra los productores que consideraron demasiado oscura su visión del Señor de la Noche.

En una entrevista para Empire (vía Variety), Burton explica que aún no ha visto The Batman, aunque le gustaría. Y también señala que la actual versión del personaje a cargo de Matt Reeves y Robert Pattinson le despierta recuerdos incómodos.

"Es gracioso ver esto ahora, porque me trae recuerdos de cuando me decían 'es demasiado oscuro, así que me hace reír un poco", señala Burton. El director, recordemos, abandonó la franquicia tras Batman vuelve debido a sus desacuerdos con Warner.

Ahora bien: la pena al despedirse de Gotham City no fue nada en comparación con el cabreo al ver cómo Joel Schumacher abocaba a 'Bats' al kitsch y al pendoneo en Batman Forever y Batman y Robin.

"Lo más divertido es que, entonces, fueron en la dirección opuesta", añade el cineasta acerca de esas dos películas. "Entonces pensé: 'Espérate un momento. Os quejásteis de mí, de que era demasiado raro, ¿y ahora le ponéis pezones al uniforme? ¡Anda y que os jodan!".

"Por eso creo que nunca llegué a dirigir una tercera película [de Batman]", añade Tim Burton. Pero, a continuación, también le quita hierro a esa presunta oscuridad que tanto espantaba a los ejecutivos.

"No es solamente algo oscuro", explica. "[Batman vuelve] me representa en el sentido de que... así es como veo las cosas. No es solo oscuridad. Es una mezcla. Le tengo mucho cariño [a la película] porque hacerla fue un extraño experimento".