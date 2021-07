No es una película de Wes Anderson si no hay un montón de gente famosa en ella. Y tampoco lo es si no está Tilda Swinton. Desde Moonrise Kingdom en 2012, la actriz ha participado en los últimos tres filmes del cineasta Houston, así como prepara el siguiente que estará rodado en Madrid. Tanto tiempo genera confianza, y así se demuestra en la broma que ha gastado Swinton durante la presentación de su última película, La crónica francesa.

La actriz aprovechó la duradera ovación a la película durante su estreno en el Teatro Grand Lumiére de Cannes para gastarle una pequeña broma a su compañero de reparto, Timothée Chalamet. El joven intérprete había cogido el cartel con el nombre de Swinton para mostrarlo al público mientras aplaudía, pero la actriz se lo quitó y rápidamente lo colocó de manera jocosa sobre la espalda de Chalamet.

📹| Timothée Chalamet junto a Tilda Swinton en la premiere de ‘The French Dispach’ en el Festival de Cannes. pic.twitter.com/9Rb8gNoZ9e — Timothée Chalamet Updates (@chlmtupdates) July 12, 2021

Dentro de un reparto que también incluye a Benicio del Toro, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Adrien Brody o Bill Murray, Swinton y Chalamet fueron los auténticos protagonistas de la alfombra roja de la película en Cannes. La británica y el joven actor se mostraron muy unidos y compenetrados durante el photocall, algo que terminaron de plasmar con la broma que se gastaron dentro del Palais.

Tilda Swinton en Cannes usando Haider Ackermann y el mejor accesorio de todos: un Timothée Chalamet 😍 pic.twitter.com/nMh3vdb1eO — Messinessa 💚 (@nessateran) July 13, 2021

La crónica francesa cuenta la historia de un periódico estadounidense afincado en una ficticia ciudad de Francia, donde se desarrollarán tres historias interconectadas de los muchos personajes que forman el filme. Las primeras críticas ya la están alabando y hablando de ella como una de las mejores películas de Wes Anderson.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.