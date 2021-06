Ya hay fecha para que Wes Anderson empiece a rodar su nueva película en España

Ya hace algunas semanas que los habitantes del municipio madrileño de Chinchón son testigos de los nuevos escenarios que se están construyendo, en una gran parcela privada, como un paisaje desértico similar al de un wéstern o una estación de tren. Son parte de los decorados para la nueva película de Wes Anderson de la que una de sus protagonistas, Tilda Swinton en declaraciones a Variety en Inglaterra, ha afirmado que el rodaje empezará en septiembre.

Todavía no hay título ni siquiera un esbozo de sinopsis del argumento. "Aún no estoy autorizada a revelar ningún detalle" ha declarado la actriz británica. Pero al menos sí que ha asegurado que, pese a los decorados citados, no será necesariamente un wéstern. Y además, aunque el rodaje tenga lugar aquí, tampoco trata sobre España.

La idea inicial era rodar en Roma, pero a principios de este año se decidió cambiar por la opción de España. El cineasta norteamericano reside actualmente en París y la presencia de escenarios europeos cada vez cobran más relevancia en sus películas. Respecto a su nuevo trabajo con Tilda Swinton, será la quinta vez que cineasta y actriz colaboren juntos después de Moonrise Kingdom, Isla de perros, El gran Hotel Budapest y La crónica francesa.

Precisamente esta última, ambientada en la redacción de un periódico norteamericano ubicado en una ficticia localidad francesa, lleva esperando poder estrenarse desde el pasado año. Debía presentarse en Cannes en la edición de 2020, pero el certamen se pospuso a causa de la pandemia.

Finalmente el festival de la Croisette volverá a su edición presencial a partir del 6 de julio y allí estará La crónica francesa, con un irresistible reparto coral que incluye a Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Saoirse Ronan o Léa Seydoux entre otros reconocidos intérpretes. A nuestros cines está previsto que llegue en octubre.