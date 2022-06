'Thor: Love and Thunder': Christian Bale habla del número musical (y con Kate Bush) que nunca veremos

Lo que son las cosas: ha bastado con una escena de Stranger Things para que Kate Bush pase de ser una artista de culto a regresar a los hit parades por todo lo alto. Y podría haber llegado aún más lejos: a Thor: Love and Thunder, concretamente, según afirma Christian Bale.

Según ha revelado el galés, que interpreta a Gorr (¡el Carnicero de Dioses!), Taika Waititi tenía pensada para su película una escena musical con música de la autora de Running Up That Hill. Sin embargo, tuvo que descartarla.

"Taika y yo queríamos hacer un número de baile, que no llegamos a hacer, pero teníamos preparada esta cosa con un tema de Kate Bush", ha revelado Bale (vía Deadline).

"Creo que [Waititi] se dio cuenta de que nunca le iban a dejar poner algo así en la película", prosigue el actor. Quien, además, revela otras influencias musicales para el regreso de Chris Hemsworth (y de Natalie Portman) al MCU.

"Puedo decir que la cosa más conocida que vi [preparando el papel de Gorr] fue el vídeo de Come to Daddy de Aphex Twin. Pero ni siquiera sé si eso estará en el montaje final".

Gracias a esta referencia al muy malrollero videoclip dirigido por Chris Cunningham, sabemos que las interacciones de Bale con la música electrónica van más allá de aquel Bale Out que sampleaba su legendaria bronca en el rodaje de Terminator Salvation.

Aun así, la referencia a la Bush nos deja con las ganas de saber más. ¿A qué canción de la artista pensaba recurrir Waititi? Como Running Up That Hill está ya muy vista, podemos preguntarnos si la coreografía de marras estaba basada en algún tema de The Dreaming (su disco más tenebroso) o en canciones sobre locura y crimen como Babooshka o Wedding List.

Pero la idea que nos hace salivar es que Waititi hubiera puesto a todo un villano Marvel a mover el esqueleto con Wuthering Heights, la balada deliciosamente histriónica que llevó a Bush a la fama en 1979. Eso sí que hubiera sido para verlo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.