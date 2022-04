Marlo Stanfield ahora es policía: los actores de 'The Wire' que repiten en 'La ciudad es nuestra', el regreso de HBO a Baltimore

Hay series que dejan gratas sensaciones, otras que se recuerdan con cariño por el significado personal que entrañan y otras que se recomiendan de modo inmediato porque atestiguan lo memorable que puede llegar a ser la ficción televisiva. A ese selecto grupo pertenece la imprescindible y monumental The Wire (2002-2008), cuyo eco asoma de manera inevitable ante la entrada en escena de La ciudad es nuestra, miniserie también de HBO en la que David Simon y George Pelecanos regresan a las calles de Baltimore. Aunque no se trate de una secuela, entre los aspectos que sobrevuelan al respecto surge la curiosidad de saber qué actores repiten.

No están presentes los primeros espadas, los roles principales dentro del enorme microcosmos del gran referente: Dominic West (Jimmy McNulty), Idris Elba (Stringer Bell), el fallecido Michael K. Williams (Omar Little), Sonja Sohn (Kima Greggs), Wendell Pierce (Bunk), Clarke Peters (Lester), Andre Royo (Bubbles), Lance Reddick (Cedric Daniels), Seth Gilliam (Ellis Carver), Wood Harris (Avon Barksdale), Aidan Gillen (Carcetti)… No obstante, en La ciudad es nuestra sí aparecen algunos rostros reconocibles.

Jamie Hector

Jamie Hector encarnó a partir de la tercera temporada a Marlo Stanfield, rival del clan Barksdale y uno de los reyes de las calles. Un personaje frío y astuto que al principio resultaba bastante odioso y con una escena final cargada de simbolismo. Ahora el intérprete se pasa al otro lado y encarna a un inspector que se mete en problemas. En el primer episodio, en el que solo se le introduce, sorprende verlo con gafas y traje en la oficina.

Darrell Britt-Gibson

Darrell Britt-Gibson, en 'La ciudad es nuestra' (HBO)

Junto a Jamie Hector, Darrell Britt-Gibson es el único ‘de los de antes’ que figura en los créditos iniciales. De primeras uno no lo ubica en The Wire, ya que aparecía en pocos episodios y era uno de los jóvenes utilizados por los traficantes, aunque luego se cae en la cuenta de que fue el que asesinó a Bodie. En La ciudad es nuestra da vida a uno de los policías de la unidad de rastreo de armas que acaban siendo investigados por sus prácticas y dinámica.

Tray Chaney

Tray Chaney, junto a su compañero de reparto David Corenswet (Tray Chaney en Twitter)

Al verle se le vincula rápidamente con el citado Bodie al encarnar a Poot. Tray Chaney es uno de los actores que remiten al paso del tiempo al verse en origen en su adolescencia. Aquí se mete en la piel del compañero de McDougall, el policía del condado de Harford que se desplaza a Baltimore siguiendo el rastro de la droga que ha provocado varias sobredosis.

Delaney Williams

Delaney Williams, en su etapa en 'The wire' (HBO)

La presencia de Delaney Williams enseguida hace acordarse del sargento Landsman, uno de los jefes de despacho, si bien competente e implicado. Sube de nivel al ser el nuevo máximo responsable de la Policía de Baltimore, cargo no obstante más que complicado por el contexto previo que señala la serie (las consecuencias de un caso de brutalidad policial) y la coyuntura que se instala al abrirse la investigación a la unidad de rastreo de armas, con Jon Bernthal (Jenkins), el rostro más llamativo del reparto, al frente.

Domenick Lombardozzi

Domenick Lombardozzi, como Herc en 'The wire' (HBO)

Aunque su rol se adscribía a lo secundario, verle en pantalla hace pensar al momento en The Wire, donde hacía de Herc, siempre asociado a su compañero y amigo Ellis Carver. Entra en escena en el tercer episodio y en esta ocasión es un destacado miembro del sindicato policial.

Más nombres

Los más atentos y que tengan mejor memoria (y aquellos a los que la curiosidad les haya llevado a documentarse) detectarán que ya en el primer episodio intervienen, en pequeñas apariciones, Bobby J. Brown (con el mismo nombre en The Wire) y Chris Clanton (Savino Bratton) en los papeles de sendos agentes, el segundo junto al conflictivo Hersl (Josh Charles).

Más adelante salen Jermaine Crawford, el apocado Dukie, un chico con serios problemas, aquí como un agente de patrulla, y Nathan E. Corbett (Donut, otro de los chavales por el mal camino), en esta ocasión como un activista.

