‘The Marvels’ y ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’ cambian sus fechas de estreno

Marvel suele ser muy previsora con los calendarios, pero por mucho cálculo cuidadoso trazado por la cúpula de Kevin Feige hay veces que, simplemente, los rodajes no evolucionan como se espera. Fue algo que Marvel Studios aprendió por las malas (junto a buena parte de Hollywood) con la crisis del coronavirus, convirtiéndose su actual Fase 4 en la más susceptible de cambios de fecha mientras los días van variando en torno a películas y series. La última rectificación de la que tenemos constancia viene acompañada de la salida de Jon Watts de 4 Fantásticos (film que esperábamos para 2023 o 2024), y la recoge The Hollywood Reporter en torno a dos próximas películas: The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que han intercambiado sus fechas de estreno.

The Marvels es la secuela de Capitana Marvel (un fenomenal éxito de 2019, con 1.100 millones de dólares recaudados a nivel mundial), y reúne a la Carol Danvers de Brie Larson con Monica Rambeau (Teyonah Parris, presentada en Bruja Escarlata y Visión) y Kamala Kahn (que interpretada por Iman Vellami debutará en la próxima serie Ms. Marvel). Zawe Ashton completa el reparto como la villana y dirige Nia DaCosta, dada a conocer con la reciente y estupendísima Candyman. The Marvels iba a estrenarse originalmente el 17 de febrero de 2023, pero al parecer su producción no ha cogido el buen ritmo requerido y la compañía ha resuelto retrasar el lanzamiento al 28 de julio de 2023. Fecha en la que, hasta ahora, se encontraba fijada Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Quantumania ha intercambiado su cita con The Marvels, de modo que ahora se estrenará el 17 de febrero del año que viene. Se trata de la continuación de Ant-Man y la Avispa y la tercera aventura propia del Scott Lang de Paul Rudd, volviendo a estar encabezada por este y Evangeline Lilly en los roles titulares junto a Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y, en esta próxima entrega, Kathryn Newton como la hija de Scott y Jonathan Majors como Kang el Conquistador, presentado anteriormente en la serie de Loki. Dirige, como en las anteriores películas (y soslayando la intervención inicial de Edgar Wright), Peyton Reed.

Con los últimos cambios, el calendario del MCU para los próximos meses queda así: Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrena este 6 de mayo. Luego el 8 de junio llega a Disney+ Ms. Marvel, introduciendo a la tercera protagonista de The Marvels. Justo un mes después, el 8 de julio, le toca el turno a Thor: Love and Thunder. Este 11 de noviembre se estrenaría Black Panther: Wakanda Forever luego de un rodaje infernal, y pasando a 2023 encontramos Ant-Man y la Avispa: Quantumania el 17 de febrero seguida de Guardianes de la Galaxia. Volumen 3 el 5 de mayo. Finalmente The Marvels está para el citado 28 de julio, sin contar todas las series y películas previstas que aún no tienen fecha.

