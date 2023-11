'The Marvels' apunta a tener el peor estreno en taquilla de la historia del Universo de Marvel

Parece que la largamente presagiada fatiga superheroica ha llegado. Es decir, no es que no hubiéramos tenido señales previas a lo largo de este 2023 (DC no ha hecho otra cosa que acumular fracasos entre ¡Shazam! La furia de los dioses, The Flash y Blue Beetle), pero en este caso ha golpeado finalmente al otrora infalible Universo de Marvel. Las expectativas eran bastante prudentes con The Marvels, y más desde que la preventa de entradas antes de su estreno el 10 de noviembre presagiara una afluencia de espectadores menor de lo esperado.

Aún es pronto para elucubrar veredictos, pero Deadline ya apunta a que el fin de semana de apertura de The Marvels va a ser extremadamente decepcionante. En el mercado estadounidense, a lo largo de este fin de semana se espera que la recaudación oscile en torno a los 47 y los 55 millones de dólares, luego de que este viernes haya hecho entre 21 y 22 millones de dólares. The Marvels ha debutado en primer lugar como se venía esperando y es habitual para una producción de estas características, pero tampoco ha llegado a barrer el actual éxito de Five Nights at Freddy’s, cómoda ahora en un segundo puesto del ránking.

El caso. ¿Qué significa que The Marvels vaya a recabar como máximo 55 millones al término de su apertura en EE.UU.? Pues que nos hallamos ante el peor estreno en taquilla para una película perteneciente al Universo de Marvel de la historia. Se quedaría detrás tanto de Ant-Man (que recaudó 57.2 millones de dólares en 2015) como de El increíble Hulk, aquella película que Marvel Studios lanzó en 2008 cuando aún no había sido adquirida por Disney (así que distribuía Universal, qué tiempos aquellos) y que se saldó con 55.4 millones.

La recaudación inicial de The Marvels también quedaría lejos de decepciones ostensibles para el estándar marvelita como Thor: El mundo oscuro o la tan criticada Eternals; de hecho, The Marvels ha tenido una recepción crítica similar en su desdén a la película que dirigió Chloé Zhao. Al film de Nia DaCosta le ha tocado bregar con un clima de opinión marcado por el hastío (la misma directora aludió a la “fatiga superheroica” en una entrevista), pero es que además estos ingresos serían muy poco halagüeños considerando todo lo que costó.

El presupuesto de The Marvels supera los 200 millones de dólares: es de hecho la película más cara por minuto de todos los tiempos, a causa de unos reshoots muy publicitados. Está por ver si la taquilla internacional responde un poco mejor, pero el panorama es ahora mismo bastante desolador y emparenta al film de DaCosta con otros históricos fiascos superheroicos (también vinculados a Marvel desde otras filiales) como los 39 millones de Morbius en 2022, los 25 de Cuatro Fantásticos en 2015, o los 12 de Elektra en 2005.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.