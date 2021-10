‘The Many Saints of Newark’ podría ser la primera de varias películas de ‘Los Soprano’

Es un lugar común considerar a Los Soprano una de las mejores series de la historia (en probable conjunción con The Wire), pero hasta 2020, gracias a la pandemia y el disparo del consumo en streaming, no se podía hablar en puridad de un redescubrimiento de la serie de David Chase por parte de las nuevas generaciones. Dicho redescubrimiento ha tenido la fortuna de coincidir con el desarrollo de una precuela cinematográfica dirigida por Alan Taylor y escrita por el propio Chase, que justamente llegó ayer a los cines de EE.UU. y a HBO Max. En España no podremos ver The Many Saints of Newark hasta el 5 de noviembre, pero entretanto los acontecimientos se han precipitado y The Hollywood Reporter se hace eco de la posible preparación de más películas de Los Soprano.

Resulta inevitable pensarlo al hilo de un provechoso acuerdo que acaba de firmar Chase con la empresa matriz de HBO, WarnerMedia (la misma que pronto se fusionará con Discovery y provocará la destitución del actual CEO, Jason Kilar). Dicho acuerdo se extiende a cinco años y contempla la producción de más contenidos destinados a HBO, HBO Max y Warner Bros. Pictures. Uniendo este escenario con recientes comentarios tanto de Chase como de Taylor (estableciendo que no les importaría volver pronto al mundo de Tony Soprano) parece claro que si The Many Saints of Newark funciona solo sería el inicio de un relanzamiento para la prestigiosa saga de HBO. Iniciada en 1999, expandida originalmente a seis temporadas y concluida con uno de los desenlaces más enigmáticos de toda la historia televisiva.

“David Chase es uno de los narradores más dotados que trabajan en cine y televisión”, ha declarado Casey Bloys, director de contenidos de HBO y HBO Max. “HBO ha tenido una larga y célebre asociación creativa con David, y este acuerdo nos permite una maravillosa oportunidad de continuar esta relación en HBO y HBO Max”. Ni Chase ni la cúpula de HBO han dado detalles de cuáles podrían ser estos proyectos, por lo que de momento los fans solo pueden esperar a echarle un ojo a The Many Saints of Newark. Esta precuela aborda los años de juventud de Tony (encarnado por Michael Gandolfini, hijo del mismo James Gandolfini que lo interpretó en la serie) y pone especial atención en el personaje de Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), mentor del protagonista.

