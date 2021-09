Tras la sorpresa que nos llevamos cuando se anunció su rodaje, envuelta en el morbo de ver a Michael Gandolfini sustituyendo a su padre James en el rol de Tony Soprano y precedida por el cabreo de su autor David Chase a causa de su lanzamiento en HBO Max, The Many Saints of Newark se ha estrenado en EE UU. Todo un notición para los fans de Los Soprano.

Sin embargo, esta precuela de la serie más influyente de nuestro siglo no parece haber entusiasmado a la crítica del otro lado del charco. Las opiniones vertidas hasta ahora por medios estadounidenses son tirando a tibias, cuando no negativas.

El 5 de noviembre, fecha de estreno del filme en España, podremos saber si esta falta de entusiasmo coincide o no con nuestras impresiones. De momento, aquí va una selección de veredictos.

"Queremos que The Many Saints of Newark nos cuente una buena historia, y en su mayor parte lo hace. Pero lo que más queremos de esta película, que llega 14 años después del final de Los Soprano, es un sentido de la revelación: queremos que nos muestre cómo Tony Soprano, criado como un adolescente italoamericano 'normal', se deslizó por el camino que le convirtió en un gangster sociópata.

(...) Lo sentimos, pero viendo The Many Saints of Newark, este fan de Los Soprano encontró la 'evolución' de Tony menos convincente que la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader en el clímax de La Venganza de los Sith". Owen Gleiberman, Variety

"Dirigida con seguridad y sin alardes por el veterano de Los Soprano Alan Taylor, [la película] quiere ofrecer más de una serie que el público ama a causa de lo potente que es al afirmar que 'más' nunca es suficiente. El resultado es, casi a propósito, a medias fan service gratuito y a medias cautivador drama de mafiosos. Un torpe pacto con el diablo, el de una película que se ve asfixiada hasta morir por la misma mitología que, a la vez, la convierte en una magistral historia de origen". David Ehrlich, IndieWire

"Con un argumento olvidable, casi genérico, y una dirección carente de estilo y arte, no es un desastre, solo una decepción. Pero tal vez, al igual que el propio Tony Soprano, ese rey loco, nunca tuvo una oportunidad". Hannah Strong, Little White Lies

"Michael Gandolfini (el hijo de James) está increíble como el futuro señor del crimen, evocando a la perfección el icónico trabajo de su padre mientras le añade notas de inocencia y fragilidad. Pero esto no es el show de Tony: eso se queda sobre todo para el tercer acto. En vez de eso, la película penetra en las vidas de nuevos personajes que, por suerte, son una compañía emocionante". Nick De Semiyen, Empire

"¿Quién hizo a Tony Soprano?', grita el póster de The Many Saints of Newark (...) Por desgracia, lo que [David Chase] nos trae en esta precuela demasiado densa de Los Soprano es mucho menos interesante que aquello que sembró en nuestras cabezas durante seis temporadas". A. A. Dow, The AV Club

"Es más una nota a pie que distrae que una extensión inestimable del colosal legado de la serie. Resulta muy revelador que uno de los momentos más electrizantes del filme llegue cuando la machacona línea de bajo sintético de Woke Up This Morning empieza a atronar sobre los créditos finales". David Rooney, The Hollywood Reporter

"La yuxtaposición entre las intrigas a puerta cerrada, el drama familiar intimista y las ocasionales zambullidas en la acción dan a veces la impresión de que el contenido de una temporada entera de TV se ha visto comprimido en dos horas (...). También tiende a reducir a meras imitaciones los trabajos de los actores a cargo de versiones jóvenes de los personajes más queridos de la serie. Algunos son buenos (Vera Farmiga como Livia, Corey Stoll como un increíble Junior) y otras dan vergüenza, como el Silvio Dante de John Magaro". Jake Cole, Slant

"El arte que perdura es el arte que anima a la gente a hacer preguntas. Por eso Los Soprano sigue viva, sigue inquietando y sigue siendo un logro importante, y esta precuela demuestra, sencillamente, que no necesitaba más añadiduras". Dan Callahan, The Wrap