El creador de 'Los Soprano', "enfurecido" por el estreno de la precuela en HBO Max: "Si lo llego a saber, no hubiese aceptado"

David Chase, creador de Los Soprano, nunca ha sido proclive a morderse la lengua. De ahí que sus opiniones el estreno simultáneo de The Many Saints of Newark en pantalla grande y HBO Max sean contundentes cuanto menos. Chase afirma sentirse "enfurecido" por la decisión de Warner, y asegura que, de haberlo sabido, se habría negado a rodar esta precuela de su show.

"Sinceramente, no creo que hubiera aceptado el trabajo si hubiese sabido que iba a ser un estreno simultáneo. Creo que es horrible", afirma David Chase en una entrevista con Deadline (vía IndieWire). Según el director, la noticia sobre este lanzamiento le cogió por sorpresa, provocándole un monumental cabreo.

"Si uno de esos ejecutivos hubiera estado ahí y yo hubiera podido chillar y patalear al respecto, me habrían dicho: 'hay otras 17 películas que tienen el mismo problema, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? ¡Está la Covid!", comenta Chase. "Y ya lo sé, pero esas otro 16 películas no empezaron como una serie. No tienen que quitarse de encima su imagen televisiva antes de que la gente vaya al cine. Nosotros sí. Y ese es el problema".

Según David Chase, The Many Saints of Newark ha sido concebida como una experiencia cinematográfica, y así es como debería llegar al público. "La pensamos para que fuera una película. Es una película hermosa. Nunca pensé que volvería a HBO. Nunca".

Protagonizada por Michael Gandolfini (hijo del difunto James Gandolfini), Alessandro Nivola, Ray Liotta, Vera Farmiga y Lesley Odom Jr., entre otros, The Many Saints of Newark nos mostrará la juventud de Tony Soprano en la Nueva Jersey de los 60, marcada por la rivalidad entre familias mafiosas y los disturbios raciales. La película llegará a los cines de EE UU y a HBO Max (muy a pesar de Chase) el 1 de octubre.