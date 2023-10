La historia real detrás de 'The Burial': el drama judicial que arrasa en Amazon Prime Video

Hay películas que lo hacen todo bien, pero cometen el error de estrenarse cuando no les corresponde. En los noventa, The Burial se acomodaría durante semanas en las salas de cine, amasaría una recaudación que multiplicaría por dos o por tres su presupuesto y haría de Jamie Foxx y Tommy Lee Jones uno de esos candidatos sin opciones, pero indiscutibles, al Óscar. En 2023, The Burial ha ido directa a plataformas y, en España, está disponible en Amazon Prime Video.

Las críticas de este drama judicial dirigido por Maggie Betts (Novitiate) han sido favorables: The Hollywood Reporter destaca la labor de Foxx con su mejor personaje en años, mientras que Variety se decanta por un “estupendo” Tommy Lee Jones. La película tiene, además, a Alan Ruck (el hermano mayor de los Roy) en su reparto, y funde con acierto su lado cómico y dramático. Estas virtudes han aupado a The Burial hasta el primer puesto entre los largometrajes más vistos, internacionalmente, en Amazon Prime Video, por encima de dos títulos españoles, Awareness y Culpa mía.

¿'The Burial' está basada en hechos reales?

En 'The Burial', la producción original de Amazon Prime Video, Foxx interpreta a un locuaz abogado cuyo trabajo pasa por salvar a una funeraria. El propietario de la empresa había firmado un acuerdo con el grupo Loewen que, creía, sería beneficioso para su situación, pero con el correr del tiempo descubre que el gigante funerario sólo le propuso el trato para enterrar (crematísticamente hablando) a la empresa familiar.

Sin embargo, el grupo Loewen fue exonerado en un primer juicio y el dueño de la pequeña funeraria sospecha el motivo: el jurado que tenía la última palabra era negro y su abogado, blanco. Por eso, probará suerte de nuevo con Jamie Foxx.

Aunque la película, como todas las “historias basadas en hechos reales”, se toma ciertas libertades, lo cierto es que The Burial aborda un caso judicial ocurrido en 1995, en el que el abogado negro Willie E. Gary se enfrentó, en tribunales, al difunto grupo Loewen, que no pudo afrontar los costes de la indemnización y se declaró en bancarrota. El defendido de Gary era, como en la película, el ex aviador y antiguo alcalde de Biloxi Jeremiah Joseph O'Keefe, que falleció en 2016.

La carrera de Gary no acabó en su juicio contra el grupo Loewen y, cinco años más tarde, se apuntó otra victoria del estilo David contra Goliat, en la que el gigante filisteo tenía el rostro de Micky Mouse: el abogado tuvo un veredicto favorable (de 240 millones de dólares) en su litigación contra Disney por los derechos de un complejo deportivo. El diario Orlando Sentinel tituló el fallo de la siguiente manera: Ni Disney puede con este abogado.

