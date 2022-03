'The Batman 2' llegará antes de cinco años, promete su productor

Aunque The Batman aún no se ha estrenado, las primeras reacciones al filme de Matt Reeves están siendo entusiastas. Algo que incluye la interpretación de Robert Pattinson como el Señor de la Noche de Gotham City. Así pues, no es extraño que los titulares sobre una secuela empiecen ya a llegar a la prensa de EE UU. Y dicha secuela podría llegar antes de lo esperado.

ComicBook afirma haber hablado con el productor Dylan Clark en la premiere del filme, y cita su promesa de que 'Battinson' tardará poco en vestir de nuevo su capa. "Puedo declarar que [la película] estará lista en menos de cinco años", sentencia.

La promesa de Clark no parece nada del otro mundo, salvo si recordamos que la producción de The Batman ha sido más larga y tortuosa que la lista de pacientes del Asilo Arkham. Recordemos que las primeras noticias sobre la cinta datan de 2014, cuando Ben Affleck puso en marcha el proyecto que le convertiría en director, guionista y actor principal.

Así pues, The Batman ha tardado la friolera de ocho años en llegar a los cines. Años durante los cuales hemos presenciado la debacle de Liga de la Justicia y el abandono de un Affleck que temía que la creación de un largometraje le llevaría a "beber hasta morir". Ahora que la alianza Pattinson-Reeves parece dar buenos resultados, la producción de una nueva 'Bat-trilogía' se acelerará bastante… o eso nos gustaría pensar.