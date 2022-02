Crítica de 'The Batman'

Valoración: 'The Batman'

Como suele ocurrir con los superhéroes, Batman tiene muchas caras. Y no lo decimos solo porque a Bruce Wayne le guste vestirse de lagarterana, sino también porque la psicología del Señor de la Noche y las relaciones con su entorno oscilan salvajemente dependiendo de los artistas (o así) que se encarguen de ponerlas en acción.

De esta manera, y sin salirnos del cine reciente, hemos visto al Caballero Oscuro como un paladín del capitalismo tardío (Christian Bale en las películas de Christopher Nolan) y como un cachimán repartidor al que el título de 'mejor detective del mundo' le había tocado en una tómbola ('Batfleck' y Snyder, claro). Dos visiones ya estancadas, una más que otra, y que pedían a gritos una renovación drástica.

Ahora que les toca ponerse a tiro de los fans, especialmente de los más cerriles, Matt Reeves y Robert Pattinson han decidido jugársela ofreciendo algo que, en anteriores encarnaciones, parecía impensable: matices y dudas, no solo sobre los tormentos íntimos del personaje, sino también sobre sus efectos en tejido social de la ciudad gótica.

Y lo hacen, además, prescindiendo de elementos ya archisabidos. Quien suscribe nunca les agradecerá lo suficiente a Reeves y a su coguionista Peter Craig que hayan prescindido de mostrarnos una vez más la muerte de Thomas y Martha Wayne (que en paz descansen) o la evolución de un Bat-arsenal cuyos contenidos, a estas alturas, conocemos mejor que el propio Bruce. En lugar de eso, dedican un porcentaje de su respetable metraje en declarar lo peligroso que puede ser eso de proclamarse avatar de la Noche y la Venganza, sobre todo porque da pábulo a los chiflados que ya sabemos.

¿Les sale bien? Pues, en parte, sí, sobre todo porque Matt Reeves es un director capaz de imprimirles a sus cintas eso tan mencionado, pero tan poco logrado, que se ha venido en llamar "atmósfera". De esta manera, aunque su actor principal no siempre esté a la altura, el director logra que su mansión Wayne, su Batcueva y esa Gotham saturada de filtro verde resulten tan malsanas como deben ser. Y también que sus escenas de acción impacten, sobre todo cuando aplican el principio según el cual un buen contraluz vale más que cien planos secuencia con grúa.

Una pena, entonces, que Reeves no llegue nunca a la audacia de su remake de Déjame entrar o de sus entregas de El planeta de los simios, películas que sí cuestionaban a lo grande las maneras del blockbuster moderno. Aun así, es un deleite ver a Pattinson como un 'Bats' menos gutural que nunca (por suerte para sus cuerdas vocales) que pasa más tiempo deduciendo e investigando en compañía de Jim Gordon (Jeffrey Wright) que atizando mamporros.

Y también dan gustera sus tête-à-tête con la Catwoman de Zoë Kravitz, cuya sensualidad, pese a los tropiezos, resulta poderosa y atmosférica, algo debido a veces más a la puesta en escena y su acompañamiento que a los intérpretes. ¿Cuándo hemos podido decir que la parte más memorable de la BSO de una película de superhéroes –a cargo de un Michael Giacchino en las antípodas de Hans Zimmer– es aquello que, años ha, se conocía como "tema de amor"?

Está claro que en The Batman no vemos nada que no haya sido aprobado previamente por un comité de ejecutivos de Warner, lo cual se nota a veces demasiado. También es cierto que esta visión de Batman y sus cosas no funciona siempre (estamos pensando en el Alfred malencarado de Andy Serkis). Pero también es verdad que la película se esfuerza, no solo por resultar novedosa a la hora de ofrecernos al Señor de la Noche, sino también por cuestionar la visión del personaje como fantasía de poder lindante con el fascismo. Algo que se consigue exponiéndole como un ser humano propenso a los fallos y necesitado de ayuda para salir de su ensimismamiento.

Así pues, con sus altos (el Pingüino de Colin Farrell, invocando el espíritu de Joe Pesci, y el Enigma majarísimo de Paul Dano) y sus bajos (esos tramos finales que se suman unos a otros sin necesidad), The Batman aguanta sobradamente el tipo como película de superhéroes, o como película a secas. Puestos a buscarle tres pies, eso sí, hay algo que hace falta decir: el Bruce Wayne que conocemos y queremos, ese que siempre tiene cubiertos de plata a mano por si le llevan a un burguer, jamás se presentaría en público con el pelo sin lavar. Solo faltaría.