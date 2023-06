¿Tendrá consecuencias el final de 'Flash' para esta próxima película de DC?

Flash ya está en cines, y los fans pueden asistir por fin a la adaptación de un arco tan querido de los cómics como Flashpoint. Según este, el superhéroe de Ezra Miller provoca un embrollo espaciotemporal de aúpa, que al igual que ha ocurrido con Spider-Man (tres veces, tanto en No Way Home como en las dos entregas de Un nuevo universo) favorece una avalancha de cameos. Hacia el final de Flash se soluciona un poco, pero igualmente nos lleva a una clausura impactante.

En esta vemos el Bruce Wayne que encarnaba Ben Affleck ha sido sustituido por otro Bruce Wayne: aquel con el rostro de George Clooney, llegado de Batman y Robin. ¿Tendrá continuidad este nuevo Wayne? Poco importa, pues más allá del reinicio que planea James Gunn para el futuro inmediato de DC, la coherencia de este universo ya no le importa a casi nadie. Y la mejor prueba radica en la escena poscréditos de Flash: una que por otro lado podría tener incidencia directa en un film inminente.

Veamos. Luego de Flash, en el calendario de DC para lo que queda de 2023 tenemos dos estrenos pendientes: Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom. Blue Beetle es una película que aparenta ir a su bola, con un personaje debutante: se estrena este 18 de agosto y ya tenemos un tráiler al respecto. Pero el caso de la secuela de Aquaman es más delicado: su estreno ha sido retrasado en varias ocasiones, y se supone que forma parte de la misma continuidad que Flash ha desbaratado.

Vuelve a dirigir James Wan tras el éxito de la primera entrega, y protagoniza Jason Momoa como Arthur Curry (alias el Rey de la Atlántida) secundado por viejos secundarios como Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II y Amber Heard, cuyo papel como Mera habría sufrido recortes (según rumores probablemente malintencionados). Aquaman and the Lost Kingdom es aparentemente la última película de la continuidad del Snyderverso de la que se tiene constancia: luego de esta tenemos el proyectado Capítulo 1: Dioses y monstruos de James Gunn, con films como Superman Legacy y Batman: The Brave and the Bold.

¿La anti-escena poscréditos?

Como además está por ahí la huelga de guionistas, todo lo que venga a continuación de Aquaman and the Lost Kingdom es limbo. Así que, ¿cómo interpretar la dichosa escena poscréditos de Flash? Esta nos devuelve a un Barry Allen muy preocupado por el lío que ha montado: ha descubierto que sus acciones desencadenan una multiplicidad inasumible de versiones de Batman, pero que al parecer no afecta a que exista un único Aquaman en todo el cosmos de DC. Con lo que el personaje, entendemos, está salvado.

La escena consiste en Barry y Arthur yéndose de copas, y con el segundo emborrachándose profusamente. Barry intenta explicarle sus aventuras, pero Arthur no entiende nada. Así que la escena es, en realidad, bastante intrascendente: solo nos confirma que nada de lo que ha hecho Barry habría afectado, en principio, a la historia de Aquaman. Tampoco, podemos asumir, a los personajes secundarios de su historia y a la historia en sí misma. Está un poco tirado por los pelos, pero tiene su gracia porque en cierto modo esta podría ser la anti-escena poscréditos.

La escena poscréditos suelen informar de cambios venideros, giros locos que nos remiten a películas posteriores. La escena poscréditos de Flash, sin embargo, expresa lo contrario: se esfuerza en demostrarnos que todo está bajo control. En fin, DC, ¿eh? Si no existiera habría que inventarla.

