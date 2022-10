¿Te acuerdas de la niña de '[REC]'? Así ha cambiado Claudia Silva, la actriz detrás del 'zombie'

Tras su presentación en Venecia y Sitges en 2007, el filme de terror [REC] conquistó a los amantes del cine de género, cosechando la friolera de 32 millones de euros en la taquilla internacional e influenciando a numerosos cineastas. 15 años después de su estreno, el found footage dirigido por Paco Plaza y Jaume Balagueró continúa recibiendo las alabanzas del público, quien aún recuerda con cariño y pavor el debut de una de sus intérpretes más jóvenes.

Claudia Silva tenía tan solo 7 años en el rodaje de la primera entrega de [REC], donde interpretó a la pequeña Jennifer, otra de las afectadas por la el brote demoníaco propagado por la niña Medeiros. Así, la actriz catalana se transformó en zombie ante las cámaras ficticias de Mientras usted duerme, el programa que contaba con la reportera Ángela Vidal (Manuela Velasco).

Casi dos décadas después del lanzamiento de [REC], la actriz cuenta con 22 años y un amor mayúsculo por el cine sobre muertos vivientes y la realización, que nacieron en el rodaje del filme. "Probablemente, [REC] fue la primera película de terror que vi en la vida. Mucha gente me pregunta aún si mi madre me dejó verla. ¡Claro que sí, fue un currazo! La primera vez que puede verla en el festival de Sitges fue impresionante. A partir de entonces, el cine de terror me atrapó", explica Silva a CINEMANÍA.

Sus recuerdos más sangrientos (y emotivos)

Claudia Silva ha participado recientemente en el documental [REC] Terror sin pausa, que conmemora el 15 aniversario de la primera entrega de la franquicia de zombies. “Ahora que me dedico al mundo del cine, [REC] es un trabajo por el que me reconocen positivamente y que me marcó desde pequeña. Después de tanto tiempo, ahora puedo valorar la magnitud de lo que supuso verdaderamente la película en todo el mundo", declara la actriz.

Más allá del recuerdo imborrable de la presentación del filme en Sitges- donde firmó su primer autógrafo-, Silva también tiene muy presente pequeños instantes en el set. "Recuerdo el día en el que Paco Plaza me dijo: ‘Hoy puedes vomitarle en la cara a tu madre las veces que quieras'. Un momento que sucedió como entrenamiento, debido a una serie de problemas de vestuario con mi madre en la ficción, por lo que practiqué con mi madre real. Fue divertidísimo".

El filme dejó impregnando numerosos recuerdos a una joven que aún siente que estuvo de campamento durante las grabaciones, pasando numerosas horas en la sala de maquillaje (donde también se echó muchas siestas) e incluso estudiando en el lugar de trabajo con una tutora asignada.

Además, la actriz guarda un grato recuerdo de Paco Plaza, al que desarrolló un enorme cariño y con el que intentó trabajar de nuevo en Verónica, tras presentarse al casting para intentar hacerse (sin éxito) con uno de los papeles de las amigas de la protagonista. "Paco es mi mayor referente, ya que hace cine de terror más allá de los sustos. Creo que tiene una fórmula para hablar de temas muy humanos. En Verónica trató el paso de la niñez a la madurez, y en La abuela el miedo de los mayores y la soledad. Temas que me inspiran".

El 34 de la Rambla de Catalunya, un edificio terrorífico

Su participación en la franquicia [REC] quedó grabada en la retina de la actriz a fuego, especialmente el número 34 de la Rambla de Catalunya, un lugar espeluznante en el que ni se atrevía a ir al baño sola y al que ha regresado en varias ocasiones. Una atracción hacia la oscuridad de un sitio, que, en realidad, trajo tantísima felicidad a la vida de Silva.

“Cada vez que pasó por delante del edificio, me tengo que girar para mirarlo. Es la misma sensación que cuando has vivido en una casa y te paras al pasar por delante. Hay una tienda de ropa nueva justo en el mismo portal y, cuando me acerco, hago que miro la ropa solo para entrar dentro", señala Silva sobre un edificio que sigue cautivando a los transeúntes y los fans del cine de terror.

"Recuerdo que hice una webserie que se rodó allí también, justo en la misma habitación que se suponía que era de Jennifer, pero, desde entonces, no he entrado nunca y me encantaría rodar allí alguno de mis cortometrajes", revela Silva.

Un tema recurrente en sus conversaciones con los amantes del terror, pero que tampoco saca a colación constantemente, ya que la gran mayoría de personas desconoce incluso que ella es la niña de [REC]. "Un amigo al que conozco desde hace años se enteró hace poco de que soy la niña de [REC]. Tampoco es algo que vaya diciendo, solo si sale el tema. Es muy divertido ver la reacción de sorpresa del otro [ríe]".

De actriz a directora de cortos de terror

Después de su participación en las dos primeras entregas de [REC], Silva formó parte del elenco de las series Ventdelplà y Mujeres asesinas, aunque su último trabajo como actriz llegó en 2011 con la película El hombre de las mariposas, de Maxi Valero. El inicio de una exitosa filmografía que animó a su familia a trasladarse a Estados Unidos, donde la joven estudió durante dos años en un conservatorio para actores. No obstante, el paso de la niñez a la adolescencia trajo la ausencia de trabajos para Silva y una "frustración", causando que se replanteara su futuro.

En su retorno a Barcelona, la intérprete estudió el bachillerato de artes escénicas y, posteriormente, ingresó en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña), donde se especializó en dirección de cine. Un hecho que provocó que rodara su primer cortometraje de terror como proyecto de fin de carrera (Turno de noche) y realizara prácticas como meritorio de dirección en el corto Los buenos modales, protagonizado por Inma Cuesta, Elena Irureta o Ricard Farré.

“Quiero ser directora de cine de terror ahora mismo y este papel es un plus para comenzar siempre una conversación con gente fanática del terror. Es algo que siempre me ha ayudado mucho”, confiesa la directora y actriz sobre su paso por la saga de zombies.

Una directora que abraza el cine de zombies

Junto a su pasión por la realización, la joven dedica ahora sus esfuerzos también al mundo del casting, que ha hecho que trabaje en proyectos como el filme dirigido por Mario Casas para Netflix, Mi soledad tiene alas. "Ahora veo todo desde el otro lado de la cámara. Es muy loco presenciarlo y relacionarlo con lo que viví en mi infancia", señala Silva, quien tiene muy presente el recuerdo de [REC] en su trabajo habitual.

"El otro día me preguntaron que estaría haciendo si no hubiera participado en [REC]. Y la verdad es que no tengo ni idea. Más allá de ser actriz o directora, mi vida siempre ha estado ligada al filme", destaca Silva sobre su giro en la industria cinematográfica. "Es muy fuerte que una película marcara tanto a una niña de 7 años, para que mi vida haya ido encaminada al cine de terror. Ojalá pudiera ayudar a algún niño a encontrar una pasión así, creo que sería muy heavy y gratificante".

Tanto es así que Silva señala a Paco Plaza como su mayor referente como cineasta, se muestra dispuesta a aparecer en una nueva entrega de la franquicia y anhela poder trabajar en el equipo técnico del cineasta algún día. Un papel que realmente marcó a una joven que, 15 años después, sueña con convertirse en directora de cine de terror. Una profesión con la que cierra un ciclo. "Fue un papel muy pequeñito, pero me ha marcado toda la vida y me ha encaminado hacia lo que quiero”.

