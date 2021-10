Así ha cambiado Ivana Baquero ('El laberinto del fauno'), la niña del cine de terror que dio el salto a Hollywood

Un 11 de octubre de 2006, el cine se llenaba de horror y fantasía con la llegada a las salas españolas de El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Lanzada en Estados Unidos como Pan's Labyrinth- en honor al dios de la mitología griega-, el filme recibía hasta 6 nominaciones a los Premios Oscar, alzándose con hasta tres estatuillas doradas. En su extenso recorrido por la temporada de premios, el nombre de Ivana Baquero alcanzaría las alabanzas de todos. La pequeña de 12 años conseguía así el Goya a mejor actriz revelación, convirtiéndose al instante en la segunda intérprete más joven en obtenerlo.

15 años después, Baquero vive a caballo entre España y Estados Unidos y continúa triunfando en sus incursiones en el mercado norteamericano. "Fue absolutamente mágico. No tenía fe ninguna en que ganaría el Goya, y en el momento en que dijeron mi nombre empecé a comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Creo que tardé años en absorber por completo el impacto que tuvo el film tanto en la industria como en mi propia vida".

Baquero interpretaba a la pequeña Ofelia en el cuento de hadas ambientado en la Guerra Civil, un papel por el que mucha gente aún recuerda a la actriz. "A día de hoy sigue abriéndome puertas, por lo que no me he sentido para nada encasillada. Todo lo contrario, siempre muy afortunada de haber formado parte de lo que ahora es ya es un clásico para muchos".

Los cuentos de hadas más violentos

"De Guillermo Del Toro aprendí que, efectivamente, los cuentos de Disney son adaptaciones “endulzadas” de lo que son en realidad cuentos tremendamente violentos", señala la actriz sobre su colaboración con el cineasta. "Un ejemplo es la obra original de La Cenicienta de los hermanos Grimm, en la que una de las hermanastras se amputa los dedos del pie para que le quepa el zapato de cristal, y luego terminan ciegas tras ser atacadas por un grupo de pájaros que les arrancan los ojos, ¡imagínate!".

Un rodaje junto a los monstruos habituales e icónicos del director mexicano, que nunca aterrorizaron a la joven. Pese a su corta edad, esta ya se había convertido en una experta en los géneros de terror y la fantasía, después de sus primeros papeles en filmes de Paco Plaza (Romasanta: La caza de la bestia, 2004) y Jaume Balagueró (Frágiles, 2005), colaboradores habituales y creadores de la franquicia REC.

"Ya venía acostumbrada a rodar películas de género y a trabajar con monstruos, animatronics, prótesis etc. Creo que el Laberinto ya era mi sexta película", revela la intérprete. "Lo que más me gustaba en la vida (¡y sigue siendo mi motor!) es estar en un set de rodaje, por lo que lo disfruté muchísimo. Lo absorbía todo como una esponja, y me divertí muchísimo con todos mis compañeros (¡los humanos, y las “criaturas”!)".

Un vínculo especial con sus compañeros

Baquero aún recuerda con cariño el rodaje y a sus compañeros de reparto (Maribel Verdú, Sergi López y Ariadna Gil), con los que comparte "un vínculo muy especial". Además, esta recuerda especialmente a Doug Jones, la estrella internacional detrás de los personajes del Fauno y el Hombre de Palo, dos roles con una dificultad añadida...

"Doug Jones es un encanto, de las personas más dulces que he conocido. Su trabajo fue realmente admirable porque Doug no hablaba en español, pero tuvo que aprenderse todo el texto en español sin entender del todo lo que estaba diciendo. Eso requiere un esfuerzo tremendo. Por suerte compartíamos el inglés, así que ensayábamos mucho", revela la joven que compaginaba los rodajes con sus estudios en un colegio americano. Una educación que le abriría muchas puertas futuras.

Icono LGTBI y habitual de las series

Después de su éxito en el papel de Ofelia, las ofertas no dejarían de lloverle a la artista, quien a los 14 años recibía su primer papel en Hollywood como hija de Kevin Costner en The New Daughter (La otra hija, en España). El salto al charco abría la veda para su participación en otras producciones internacionales, con las que llegarían Mi otro yo, de Isabel Coixet (protagonizado por Sophie Turner, la eterna Sansa Stark), Feedback o su proyecto reciente Black Friday.

Entre 2016 y 2017, Baquero se trasladaba a Nueva Zelanda para el rodaje de la ficción internacional Las crónicas de Shannara. Allí montaba a caballo, preparaba secuencias de acción y aprendía a luchar con dagas. El personaje de Eretria se convertía también en un icono LGTBI para los espectadores, quienes vivían sus relaciones con Lydia y Will como si fueran propias. "Sin duda, es uno de esos proyectos que marcan un antes y un después en tu carrera y en tu vida, interpretar a un personaje LGBT+ fue tremendamente enriquecedor, y francamente, educativo. Me siento orgullosa del impacto que Eretria ha llegado a tener".

Su triunfo fuera de España provocaría su fichaje en la producción española de Netflix Alta Mar, que hacía que Baquero regresara momentáneamente al hogar natal. Así esta entraba de nuevo en las pequeñas pantallas españolas como Eva Villanueva hasta 2020.

En la actualidad, su participación en la horror movie Black Friday se estrena a las salas de cine el próximo noviembre, donde veremos a la actriz en el papel de Marnie. "Este es un homenaje a las películas de terror de los 80, léase Los Goonies, etc. El elenco es divertidísimo (Devon Sawa, Bruce Campbell, Michael Jai White, Ryan Lee…) y espero que los que se animen, disfruten mucho y se dejen llevar por la locura que es Black Friday".

A sus 27 años, Baquero ha demostrado que la magia del cine continúa presente en su impetu hacia los nuevos retos que se presentan ante sí. No hay lugar a dudas de que Ofelia superó con creces las tres pruebas del fauno.

