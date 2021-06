David O. Russell ficha a Taylor Swift para su próxima película

Con una carrera como actriz que incluye títulos como Historias de San Valentín, The Giver y, sobre todo, Cats, cualquiera diría que Taylor Swift ha renunciado a abrirse camino en Hollywood. Pero, siempre inasequible al desaliento, 'Tay' acaba de fichar por la próxima película de David O. Russell (La gran estafa americana, Tres reyes).

En el filme, aún sin título, la intérprete de Shake It Off no solo tendrá que enfrentarse a uno de los directores más temperamentales de la industria. También tendrá ocasión de compartir encuadres con Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie, Zoe Saldana, John David Washington, Michael Shannon y un largo etcétera de actores y actrices con caché.

Asimismo, la película supondrá el regreso de Russell a la dirección tras Joy, su película de 2015 protagonizada por Jennifer Lawrence.

Aunque su filmografía no sea para tirar cohetes, Taylor Swift ha tenido hitos audiovisuales en videoclips tan espectaculares como Bad Blood. Esperemos que David O. Russell sepa aprovechar esta faceta de su talento mejor que otros cineastas como Tom Hooper. O, al menos, que no la saque tan peluda en pantalla.