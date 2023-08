Tarantino quiere un cameo de Bruce Willis en su próxima película

Aunque finalmente no sea un biopic de la periodista Pauline Kael, la nueva película de Quentin Tarantino promete generar tanta expectación y titulares como los demás filmes del director. Puede que más, incluso, porque The Movie Critic se anuncia como el décimo y último largometraje del autor de Reservoir Dogs.

El último rumor sobre la cinta, además, es tan emocionante como nostálgico: según afirma World of Reel, citando una fuente anónima, Tarantino quiere contar con un cameo de Bruce Willis en la película. El actor y él trabajaron juntos en Pulp Fiction (1994), y esta aparición sellaría una amistad que se ha mantenido con los años.

Dado que Willis padece demencia frontotemporal, un trastorno neurológico que le ha obligado a retirarse del cine, Tarantino tiene un plan B en caso de que no pueda intervenir en The Movie Critic. "Quentin aún no ha hablado con la familia de Bruce, y respetará totalmente sus deseos si le dicen que está demasiado enfermo", afirma la fuente. "Si ese es el caso, su intención es usar [en The Movie Critic] un clip de una de las otras muchas películas de Bruce".

Aunque Willis no ganó ningún premio por Pulp Fiction, su papel del boxeador Butch resultó uno de los más memorables de la película, y sirvió para llamar la atención sobre su talento en una época en la que había pasado de actor cómico a estrella de acción.

De momento se sabe muy poco acerca de The Movie Critic, salvo que estará basada en la historia real de un periodista de cine que trabajó en una revista pornográfica durante los 70. Tarantino ha asegurado que la película, cuyo estreno está previsto para 2024, será el último filme de su carrera.

