Tarantino nos deja sin esperanzas sobre la posibilidad de una tercera entrega de 'Kill Bill'

A Band Apart

Se desvanece prácticamente por completo la opción de que podamos volver a ver de nuevo algún día a Uma Thurman en su icónico personaje de La Novia enfundada en chándal amarillo y clamando venganza, sea katana en mano o lo que haga falta. Durante años se ha especulado con la posibilidad de una tercera entrega de Kill Bill con un Tarantino incluso alimentando esperanzas de reemprender la historia, aunque fuera con una protagonista más joven.

Se ha hablado de Maya Hawke, la misma hija de Uma Thurman, fruto de su matrimonio con Ethan Hawke, o proseguir con una secuela que tendría como protagonista a Nikki, la hija de Vermita Green (que interpretó Vivica A. Fox), pero todo parece que va a quedar en agua de borrajas.

Y es que el mismo Tarantino se ha reafirmado, en una entrevista para el diario flamenco DeMorgen, en su decisión de jubilarse de la dirección a los 60 años y con su décima película, que sería The Movie Critic, centrado en el personaje de un crítico de películas de cine X. De manera que no habrá lugar para el rodaje de Kill Bill Vol. 3, al menos con el cineasta como director. "No veo que vaya a suceder. Mi última película será sobre un crítico de cine, un hombre. Y tendrá lugar en los 70", ha asegurado un director aclamado ya desde su mismo debut, en 1992 con Reservoir Dogs.

También, en una reciente entrevista con CBR, la actriz Vivica A. Fox, comentó el porqué los que los fans esperaban con ganas una secuela: "Creo que el principal atractivo es que la gente ama el trabajo de Tarantino. Siempre ha tenido esa rara peculiaridad para sorprenderte, crearte intriga, hacer que quieras más".

Así que, de momento, deberemos conformarnos con ese díptico, la película estrenada en dos partes, en 2003 y 2004, y su catálogo de personajes, asesinos y guerreros tan singulares, y un veterano y carismático David Carradine como principal villano, antiguo mentor y jefe de La mamba Negra, alias La Novia, ordenando la muerte del personaje de Uma Thruman el mismo día de su boda.

Un trágico suceso, y una decisión fatal, que originaría la contundente venganza de la protagonista, y un filme con el que Tarantino realizó su particular e inimitable homenaje al cine de artes marciales, sobre todo a las producciones de serie B y otros títulos de culto, especialmente de los años 70 con la adaptación del manga Lady Snowblood de 1973 como principal referente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.