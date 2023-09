Tarantino recibirá 20 millones de dólares por rodar su última película en California

Se supone que The Movie Critic, la décima película como director de Quentin Tarantino, también será la última. El cineasta lo ha jurado y perjurado, y puesto que el desarrollo de este proyecto ha coincidido con sus primeros pinitos como ensayista cinéfilo (en tanto a la publicación de Meditaciones de cine), resulta que el protagonista es un crítico de cine algo peculiar que protagonizará una historia ambientada en Los Ángeles durante los años 70. Se basa en alguien real, un crítico que escribía para una revista porno no demasiado famoso, y Tarantino ya había llegado a tantear a un intérprete antes de la huelga.

Al parecer este sería Paul Walter Hauser, aparecido en películas como Richard Jewell o Infiltrado en el KKlan. No obstante, el estallido de los piquetes del SAG-AFTRA y el WGA han paralizado Hollywood, y sin que haya opciones de ponerse a rodar pronto el nuevo proyecto de Tarantino ha tenido que ir materializándose por otras vías. Por ejemplo, de cara a plantear un presupuesto para el que va a ser muy beneficioso cierto programa de la Film Commision de California. Según IndieWire, Tarantino rodará su película en Los Ángeles, y así obtendrá 20 millones de dólares en créditos fiscales por rodar en el estado de California.

La Film Commision elige varias películas al año, tanto de gran estudio como independientes, que puedan optar a estos créditos, en base a un contundente incentivo para rodar en California. Tarantino ha presentado su película, a la que ha titulado provisionalmente como #10, y la Film Commision ha garantizado su apoyo en base a cumplir los criterios y a la previsible generación de puestos de trabajo y “trabajo cualificado”. El director de Érase una vez en Hollywood ha presentado la película entre tres proyectos nacidos de majors y 13 producciones indie. Sumándolos, el programa repartiría 77.8 millones de dólares.

“Me encanta rodar en California”, ha declarado Tarantino. “Empecé a dirigir aquí y es lógico que ruede mi última película en la capital mundial del cine. No hay nada como rodar en mi ciudad natal; los equipos son los mejores con los que he trabajado y las localizaciones son increíbles. Los productores y yo estamos encantados de rodar #10 en Los Ángeles”. Las otras dos producciones grandes son una de Netflix y otra titulada Under my Skin. Mientras se ha estimado que el rodaje de The Movie Critic (o #10) aportaría 128 millones de dólares a las arcas de California, la suma de las otras dos ascendería a 362 millones.

Es sin duda un buen negocio, aunque ahora mismo tiene el hándicap de que estas películas aún no pueden empezar a rodarse por la huelga. El programa de la Film Commision exige que las películas beneficiadas se rueden como máximo 180 días después de optar al ingreso, pero aquí se entiende que hay caso de “fuerza mayor” y habrá que esperar. Tarantino y su equipo no recibirían el dinero californiano hasta que concluya el rodaje. Por supuesto, aún no se ha tanteado fecha de estreno alguna.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.