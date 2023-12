Taraji P. Henson rompe a llorar por su situación en Hollywood: "Esta industria te roba el alma"

El color púrpura se estrenará el próximo 9 de febrero en España, aunque en Estados Unidos llegará este 25 de diciembre. Es por ello que el equipo detrás de la película se encuentra promocionándola antes de que llegue a las salas de cine. Taraji P. Henson da vida a Shug Avery, uno de los personajes principales del musical. Debido a su rol, es una de las caras más visibles ante los medios.

La actriz acudió recientemente a SiriusXM, donde la presentadora Gayle King le preguntó si eran ciertos los rumores de que se retiraría dentro de poco. Aunque esto poco tiene que ver con El color púrpura, fue sin duda uno de los momentos más importantes de la entrevista, ya que Henson se sinceró de manera inesperada sobre su situación laboral actual.

"Estoy cansada de trabajar tan duro, ser buena en lo que hago y recibir solo una porción de lo que gano. Estoy cansada de escuchar a mis hermanas decir lo mismo una y otra vez. Te cansas. Escuchas a la gente decirte: 'Trabajas demasiado'. Bueno, es lo que tengo que hacer. Las cuentas no salen. Cuando trabajas tanto, debes tener un equipo. Llegan grandes facturas con lo que hacemos. No estamos solas. Hay mucha gente detrás y tienen que cobrar", explicó la intérprete.

Es cierto que los actores mejor pagados se llevan grandes sumas de dinero por sus papeles, pero Henson trató de hacer ver que no es oro todo lo que reluce. Que quien recibe 10 millones de dólares no tiene toda la suma a su disposición: "El tío Sam (el gobierno estadounidense) se lleva el 50%. Ahora tienes 5 millones. Tu equipo recibe el 30% del total, no después de que el tío Sam se lleve su parte. Ahora haz las cuentas".

"Solo soy una persona. Cada vez que hago algo y rompo algún techo de cristal, cuando es momento de renegociar vuelvo a estar en el fondo de nuevo como si nunca hubiera hecho lo que hice, y estoy cansada. Se te pega. ¿Qué significa? ¿Qué me dice esto? Si no puedo luchar por los que vienen detrás de mí, ¿qué cojones estoy haciendo?", añadió la intérprete.

En este punto, Henson ya estaba visiblemente desbordada y llorando. "Más de 20 años en el juego y sigo escuchando lo mismo, y veo que lo hacen de nuevo en cada producción pero cuando tienen que ayudarnos no hay suficiente dinero. Y se supone que tengo que sonreír y aguantarlo. ¡Ya vale! Por eso tengo otras empresas, porque si lo permites, esta industria te robará el alma. Me niego a que eso pase", afirmó.

Durante la intervención de Taraji P. Henson estuvo presente Sam Blitz Bazawule, director de El color púrpura. Suscribió todas las palabras para luego recalcar que la situación de demérito profesional sucede con más frecuencia entre mujeres negras. El cineasta recalcó que tuvo que luchar por conseguir el reparto que quería, ya que parecía que trataba de contratar a principiantes en lugar de personas completamente consolidadas en la industria: "El hecho de que cada una de vosotras tuviera que hacer el casting... papeles que eran una segunda naturaleza para vosotras... que nadie debería siquiera cuestionar. La pregunta es, ¿qué más os queda?".

Un problema que viene de antes

Al respecto de esta intervención, Variety señaló que, en una entrevista realizada en 2019, la propia Taraji P. Henson afirmó que, para su papel en El curioso caso de Benjamin Button (2008), le ofrecieron 100.000 dólares, y que ella logró subir la cifra a 150.000. La actriz dejó claro que no pretendía cobrar lo mismo que Brad Pitt y Cate Blanchett, pero que solo quería llegar al medio millón, una cifra que consideraba razonable para un papel destacado en una producción dirigida por David Fincher.

Pero no hay que remontarse a hace quince años. Sin ir más lejos, Henson también reveló a Variety a raíz de la reciente huelga de actores en Hollywood que estuvo cerca de rechazar su trabajo en El color púrpura por razones salariales para así servir de ejemplo a sus compañeras de profesión. Además, señaló que no había experimentado ninguna subida en sus ingresos desde Proud Mary (2018), donde actuó como protagonista.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.