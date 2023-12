Samuel L. Jackson cumple 75 años: así se convirtió en un icono cultural de nuestro tiempo

Ezequiel 25:17. 1994 y una Palma de Oro en Cannes. Fue la primera vez que Samuel L. Jackson desmontaba la gran pantalla en la piel de tipo duro con Jules Winnfield. También fue la primera vez que lo veíamos siendo chico Tarantino. Después de esto vendrían otros muchos tipos duros y balazos a quemarropa, y mucha acción, ficción y comedia. En total, la friolera de unas 150 películas (pre y post ese pasaje de la Biblia) que lo encumbrarían como uno de los rostros más destacados de Hollywood.

Hoy, Samuel motherfucking Jackson cumple 75 años y sigue siendo todo carisma, talento y mala leche (en el mejor de los sentidos). Lo cierto es que su carrera como actor comenzó mucho antes de lo que imaginamos. Concretamente, hace 55 años, cuando en 1968 debutaba como extra en El planeta de los simios. Tras este pequeño papel, le sucedieron otros no menos discretos en películas como Melodía de seducción (1989), Ejecutivo ejecutor (1990) o Mo' better blues (1990).

Y aunque el no tan joven actor ya había llamado la atención de público y crítica con sus trabajos en Haz lo que debas (1989) y Fiebre salvaje (1991) —por la que fue galardonado a mejor actor secundario en el Festival de Cine de Cannes—, su pasaporte al éxito mundial le llegó realmente a los 45 años, con el estreno de Pulp Fiction (1994).

Samuel L. Jackson y John Travolta protagonizaron 'Pulp Fiction'. Miramax

Una de las películas de su vida, y también de la nuestra, en la que compartió cartel con John Travolta y Uma Thurman. Su brillante interpretación de Jules Winnfield le trajo numerosas alegrías: candidaturas al premio Oscar, al Globo de Oro y al premio del Sindicato de Actores como mejor actor de reparto, y ganar el BAFTA en la misma categoría.

Desde entonces, no han sido pocos los sorprendidos al encontrar al de Washington en conocidos títulos anteriores como Ragtime (1981), Aulas turbulentas (1988), El príncipe de Zamunda (1988), El exorcista III (1990), Uno de los nuestros (1990), Johnny Suede (1991), Juego de patriotas (1992), Jurassic Park (1993) o Amor a quemarropa (1993).

El boom de Pulp Fiction vino seguido de otros trabajos en largometrajes destacados como La jungla de cristal 3: la venganza (1995) o A Time to kill (1996), por la que volvió a estar nominado al Globo de Oro como mejor actor de reparto.

Samuel L. Jackson tuvo uno de los papeles principales en 'A Time to Kill' (1996). Warner Bros.

Chico Tarantino

Y a pesar de que a lo largo de más de medio siglo dedicado al cine le ha dado tiempo a ser asesino, agente del FBI, superhéroe, esclavo, alcalde, guardaespaldas, drogadicto, ingeniero y policía, es casi imposible pensar en Samuel L. Jackson y no hablar de Quentin Tarantino. Seis veces son las que el actor ha trabajado con él. Desde su primera aparición en Pulp Fiction, Jackson ha participado en casi todas sus cintas: Jackie Brown (1997), Kill Bill (2003), Django desencadenado (2012), Los odiosos ocho (2015), y aunque no llegamos a verlo, sí que lo oímos como narrador en Malditos bastardos (2009). Una relación indisociable que no comenzó con muy buen pie.

Corría el año 1991 y acababa de estrenar Fiebre Salvaje. Llegó a la entrevista con las líneas aprendidas de memoria y esperando encontrarse con Tim Roth y Harvey Keitel para leerlas junto a ellos. Sin embargo, y tal como cuenta él mismo en una entrevista para Vulture, allí solo había dos chicos bromistas y excéntricos para darle las réplicas. Aquellos dos desconocidos no eran sino el productor Lawrence Bender y el propio Tarantino, y ni siquiera se sabían sus líneas de guion. Jackson no consiguió el trabajo, y el resto es historia.

Quentin Tarantino confió en Samuel L. Jackson para un papel principal en 'Pulp Fiction'. Cinemanía

Pero el destino hizo lo suyo, y en el Festival de Sundance, Tarantino le confesó que estaba preparando un personaje para él. Al poco tiempo le enviaron un guion en un paquete marrón con una nota que decía lo siguiente: “Si enseñas este guion a alguien, iremos a tu casa la semana que viene y te mataremos”. Se trataba del guion de Pulp Fiction.

Icono cultural

No obstante, el de Jules no es el único papel creado exclusivamente para él. De hecho, su mítico Nick Furia del Universo Marvel va más allá, y es que se trata de un personaje no creado para él, sino basado íntegramente en Samuel L. Jackson.

Aparentemente, al ver las viñetas se puede errar al pensar que se trata de una adaptación de las películas, pero lo cierto es que Mark Millar y Bryan Hitch pidieron permiso al actor para usar su imagen como perfil del nuevo Furia, que apareció en los quioscos americanos en abril de 2002, seis años antes de que se estrenase Iron Man (2008) con su cameo como Furia.

Samuel L. Jackson interpreta a Nick Furia en el MCU Marvel Studios

Un triunfo del que no todas las celebrities de la industria pueden presumir. Sin embargo, a pesar de toda una carrera cosechando un éxito tras otro, nunca ha llegado a ganar ninguna de sus nominaciones a los Oscar. No fue hasta el pasado 2021 cuando obtuvo el primero: el Oscar Honorífico, que compartió junto a Liv Ulman y Elaine May.

Una distinción a su prolífica y extensísima carrera que se ha hecho de rogar, pero de la que muy seguramente ese joven Samuel Leroy Jackson que de niño aprendió a tocar la trompeta en el colegio, y que de no tan niño participó en una manifestación que tomó el control de su campus, estaría más que orgulloso de recibir.

Y poco más (o mucho más) hay que decir para celebrar los 75 inmensos años de todo un icono vivo de nuestro imaginario cultural que continúa uniendo a millennials y a zetas sin debate que valga, en ese camino del hombre justo...

