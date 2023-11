Taika Waititi anuncia que no dirigirá 'Thor 5': "Voy a estar muy ocupado en los próximos 6 o 7 años"

Renovó las películas centradas en la deidad asgardiana Thor aportando más frescura y humor con Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder, la tercera y cuarta entrega respectivamente del superheroe marvelita. Pero Taika Waititi prefiere ahora otras propuestas, lejos de Marvel. O al menos así lo ha asegurado en unas declaraciones para un artículo de Business Insider. "Sé que no estaré involucrado... voy a centrarme en esas otras películas para las que he firmado", ha asegurado durante la promoción de su nuevo trabajo, la comedia El peor equipo del mundo (Next Goal Wins), que se estrena en Estados Unidos el 17 de noviembre, y en España está previsto para el 27 de diciembre.

En principio, el pasado mes de agosto, Waititi se mostraba abierto para una quinta entrega de Thor. Sin embargo, últimamente y a través de las redes sociales los rumores entre los fans ante algunas de las informaciones que les llegaban apuntaban a que la película estaba en desarrollo, pero que el director neozelandés no volvería a ponerse tras las cámaras en esta nueva aventura. Rumores que, por una parte, el mismo cineasta ha confirmado respecto a su labor, indicando que va a estar muy ocupado en los próximos seis o siete años "e imagino que Thor 5 llegaría antes de esto".

Lo que no significa que cierre las puertas a Marvel, o incluso participando en un posible Thor 5, por ejemplo, como productor. Y en cuanto al desarrollo del largometraje, Waititi responde que desconoce si es cierto. Pero, por su parte, "Me encanta Marvel. Amo a Chris (Hemsworth)", apostilló.

Tampoco tiene reparo alguno en que otro director y guionista asuma el proyecto, y lo comentó haciendo gala de su buen humor. "Nunca me sentiría como que me estuvieran poniendo los cuernos", explicó. "Tenemos una relación abierta, y si quieren ver a otras personas, soy feliz por ello. Me volvería a meter en la cama con ellos algún día".

Y, ¿cuáles son esos proyectos que tendrían a Taika absorto?

Probablemente, el próximo va a ser la adaptación de Klara y el sol del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, una novela de ciencia ficción en la que Klara es una Inteligencia Artificial especializada en cuidar niños y que necesita del sol para recargarse. En definitiva, un relato que explora nuevamente la temática de lo que nos hace humanos.

También tiene en mente la adaptación de la novela gráfica El incal de Alejandro Jodorowsky, más ciencia ficción combinada con aventuras y filosofía, muy en la línea tan propia del peculiar artista y cineasta chileno, con un detective enfrentado a los más altos poderes del universo. Y queda también abierto a realizar una posible película de Star Wars. "Es algo que todavía se está cocinando", aseguró Waititi.

Y todavía hay más. El filme Tower of Terror para Disney, e inspirado en una de las atracciones de sus parques temáticos, y que volvería a reunirle con Scarlett Johansson tras Jojo Rabbit, la adaptación en imagen real del mítico manga Akira de Katsuhiro Ôtomo, así como dirigir varios episodios e interviniendo como productor ejecutivo de las series Interior Chinatown en torno a las vicisitudes de un actor asiático-americano, también de Los héroes del tiempo, la serie basada en la comedia de 1981 dirigida por Terry Gilliam y en la que participaron buena parte de los integrantes de los no menos legendarios Monty Phyton. Bueno, casi nada. Por lo que parece va a estar muy ocupado seis o siete años, o más.

