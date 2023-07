Lo que necesitas saber de ‘Tácticas en el amor 2', la pasión turca que regresa a Netflix

El boom del audiovisual turco no es cosa sólo de telenovelas: poco a poco, los largometrajes del país otomano se están haciendo con un hueco en el mercado internacional, por supuesto también en España, como demuestran los buenos números que hizo el pasado año Tácticas en el amor en Netflix.

La plataforma de streaming detectó que Turquía estaba de moda y creó, exprofeso, una historia que se ajustase al flamante y exótico gusto del público. Tácticas en el amor cuenta el romance de Asli (Demet Özdemir) y Kerem (Şükrü Özyıldız) como consecuencia de una apuesta a la que ambos, y por separado, se comprometen: lograr que otra persona se enamore de ellos.

Asli, propietaria de un blog en el que da consejos sobre amor, es retada por un usuario ha probar en la práctica y por sí misma su teoría: que, con el conocimiento y las estrategias adecuadas, uno puede enamorar a quien se lo proponga. Por su parte, Kerem, ejecutivo de publicidad, se ve inmerso en la misma situación por un motivo diferente: tras perder un negocio, su colega le propone recuperarlo siempre y cuando consiga que alguien, quien desee, caiga rendida ante él.

'Tácticas en el amor' Netflix

Todo o nada en la Capadocia

El azar une no una sino dos veces a Asli y Kerem: primero, en una fiesta, provocando que la bloguera y el ejecutivo se elijan, mutuamente, como presas en sus sucesivas apuestas. Segundo, en un viaje a la Capadocia turca, famosa por sus trayectos en globo, en el que Asli y Kerem se ven forzados a desempolvar su mejor arsenal para enamorar.

La segunda parte de Tácticas en el amor continúa la historia justo donde la dejó su predecesora: Asli y Kerem se confiesan amor eterno en uno de los escenarios predilectos del género, un aeropuerto en el que hay un avión a punto de partir y, en él, uno de los miembros de la pareja.

'Tácticas en el amor' Netflix

Según la sinopsis oficial, los juegos maquiavélicos de Asli y Kerem no han acabado: Kerem le propone matrimonio a Asli, pero ella no se lo toma en serio. Cree que Kerem le está mintiendo. Su intuición no anda descaminada: el ejecutivo le confiesa que, por el momento, no piensa casarse, lo que desencadena que Asli, por todos los medios posibles, trate de persuadir a su pareja para que se arrodille ante ella, sujetando la cajita de madera de rigor.

¿Cuándo se estrena 'Tácticas en el amor 2'?

Después del éxito de su primera entrega, era inevitable que Netflix no prolongase el romance entre Asli y Kerem. Por fin, los espectadores que disfrutaron con Tácticas en el amor podrán ver qué ha sido de sus dos protagonistas a partir del 14 de julio, cuando se estrena la que, por el momento, es la secuela definitiva de Asli y Kerem. Aunque habrá que ver si una buena audiencia no convence a Netflix de lo contrario.

