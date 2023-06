Las series gratis del momento que no puedes perderte. ¿Dónde puedes verlas?

Con el auge de las plataformas de streaming, a muchos se nos olvida que la televisión tradicional sigue ofreciendo todos los días contenido de gran calidad y con el mismo poder de entretenimiento que los grandes servicios online.

Las principales cadenas de televisión nacionales ofrecen una gran variedad de ficciones de calidad para todos los gustos y géneros. Desde comedias hasta thrillers, pasando por dramas, telenovelas y adaptaciones literarias, hay opciones para todos los públicos y horarios.

Si eres de los que prefiere no pagar extra por el contenido de streaming y aprovechar la oferta televisiva gratuita, esta guía de series del momento está pensada para ti. ¡Toma buena nota!

La apuesta de RTVE: 'La promesa' y '4 estrellas'

La actriz Toni Acosta. Getty Images

La promesa es una serie ambientada en el Madrid de los años 20 y cuenta con ingredientes infalibles para lograr una receta televisiva infalible: una mujer, una venganza y una gran historia de amor. La protagoniza Ana Garcés, acompañada de Eva Martín y Manuel Regueiro.

Por su parte, Toni Acosta, Dafne Fernández, Ana Gracia y Marta Aledo protagonizan 4 estrellas, una comedia que se centra en las vidas de los empleados y huéspedes del Hotel Lasierra, un hotel de lujo que acaba de recibir la cuarta estrella. Por supuesto, todo es mucho más complicado de lo que pueda parecer.

Antena 3 apuesta por la ficción española...

La especialidad de Antena 3 son las ficciones internacionales que abordan géneros como el drama, el misterio y el romance. Si lo que más te gustan son las historias intensas, cargadas de emociones y un poco melodrama, apunta en tu lista de pendientes las siguientes series:

Imagen oficial de 'Heridas', serie que se estrena el 13 de abril Estefanía Jorge

Heridas se centra en la historia de Manuela, una mujer peculiar que se dedica al estudio de los humedales andaluces y las aves que viven allí. Vive aislada y con poco contacto con otras personas. No muy lejos de ella vive Alba, una niña de siete años, con su madre Yolanda, que trabaja como stripper por las noches y no puede cuidar de ella durante el día. Cuando Manuela y Alba se encuentran, la primera deberá enfrentarse a un pasado que no quiere recordar.

¿Recuerdas Amar en Tiempos Revueltos? Pues Amar es para siempre es su continuación y está emitiendo ahora su temporada número 11. Los habitantes del barrio de San Genaro viven sus vidas, amoríos y tragedias, durante la España de los años 70. Esta es, sin duda, una de las series más vistas de toda la parrilla española.

... Y también por las historias turcas

Secretos de familia es un thriller truco te arrastra a las investigaciones del fiscal Ilgaz y la abogada Ceylin para resolver un asesinato que va a afectar a sus vidas mucho más de lo que puedan imaginar. Con muchos giros de guión inesperados y un fantástico dominio del suspense, esta serie te mantendrá al borde de la silla cada episodio.

Mientras que Pecado original en una telenovela turca que narra la historia de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, muy unidas a pesar de sus muchas diferencias. Esto es hasta que Ender le propone a Yildiz que seduzca a su marido para poder divorciarse, a cambio de una cuantiosa suma de dinero.

Telecinco apuesta por comedias costumbristas

El Pueblo, nueva serie de Mediaset MEDIASET ESPAÑA

Telecinco lleva mucho tiempo promocionando Mía es la venganza. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de estreno, se prevé que la historia de Sonia, una mujer que, durante un accidente, tuvo que tomar la imposible decisión de salvar sólo a una de las dos niñas que viajaban con ella en el coche, nos empiece a atrapar muy pronto, así que mantén los ojos abiertos.

Su otra apuesta en abierto es Pueblo, una agradable y divertida comedia sobre un grupo urbanitas que decide dejar atrás el caos de la ciudad para mudarse a un pueblo perdido de la mano de Dios solo para descubrir que la vida de pueblo y la de ciudad no son tan diferentes, ya va por su cuarta temporada. No nos cabe duda de que te encantará echarte unas risas con todos sus protagonistas.

Estas son solo algunas de las series de televisión que puedes ver actualmente en la parrilla televisiva española, pero hay muchas más. Si te has perdido algún capitulo, siempre puedes acceder a las plataformas online para ponerte al día. Aunque sabemos que la anticipación que se siente cuando hay que esperar para ver el próximo capitulo es difícil de imitar.

