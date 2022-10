Sydney Sweeney sucederá a Jane Fonda en el remake de 'Barbarella'

Roger Vadim dirigió Barbarella partiendo del cómic homónimo de Jean-Claude Forest, publicado por entregas a lo largo de 1962 en la revista francesa V Magazine y más tarde compilado en un solo volumen. Jane Fonda se hizo cargo de la protagonista, y su interpretación terminó por hacer de Barbarella un film de culto; como mandan los cánones, no muy valorado ni por la crítica ni por el público a su estreno en 1967, pero generando una simpatía creciente con el paso de los años. Es posible que sus ideas sobre el placer sexual y la emancipación femenina no hayan envejecido bien, pero el apartado visual era irresistible y el papel de Fonda una suerte de milagro, que ha encandilado a generaciones de cinéfilos.

De ahí que no hayan faltado las tentativas de remake. Barbarella narra las aventuras de una exploradora intergaláctica (llamada, pues eso, Barbarella) que quiere detener al científico Durand Durand, inventor de un mortífero rato Positrónico que pondría en jaque al universo. La vez que más cerca estuvo esta space opera de ser reimaginada fue cuando Robert Rodríguez se propuso lanzar una nueva versión con el protagonismo de su prometida de entonces, Rose McGowan. La cosa no cuajó, pero ahora Deadline se hace eco de que por fin hay planes sólidos para que Barbarella vuelva a la vida. Los derechos han caído en manos de Sony, y será Sydney Sweeney quien interprete al icónico personaje.

Tiene su lógica que sea Sweeney, pues la actriz dos veces nominada al Emmy ha desarrollado una cálida asociación con la major en los últimos tiempos. Más allá de sus papeles en Euphoria y The White Lotus (ambas producciones de HBO), Sweeney se encuentra ahora mismo vinculada tanto a The Registration, thriller basado en la exitosa novela de suspense de Madison Lawson, como a Madame Web. Esta nueva adición al convulso Venomverso que Sony desarrolla a la sombra de Spider-Man y el MCU está encabezada por Dakota Johnson, sin que aún se conozca cuál es el papel de Sweeney, y se estrenaría en febrero de 2024. En lo tocante a Barbarella aún no ha trascendido fecha, pues ni siquiera tiene director.

Eso sí, Sweeney también sería productora ejecutiva, concienciada con la idea de modernizar la historia de Jean-Claude Forest. Por eso, si todo va bien, no es descartable que la nueva Barbarella fiche pronto a quien la dirija, y que esta persona sea una mujer que intente actualizar a los nuevos tiempos el delirio kitsch que fue la película de los 60.

