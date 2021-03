Superman y Aquaman protagonizan los nuevos teasers de ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’

Apenas quedan un par de semanas para que la fiebre despertada por el Snyder Cut llegue a su fin, y podamos descubrir cómo Zack Snyder concibió originalmente Liga de la Justicia. Luego de que una tragedia familiar forzara que el director fuera sustituido por Joss Whedon en mitad de la producción y viéramos en cines un Frankenstein que conmocionó al fandom de DC, las aguas vuelven a su cauce y nada menos que dentro de una película de cuatro horas. Dividida en capítulos, además, y estrenándose directamente en streaming.

Dentro de nuestro país podremos verla en HBO España, y en estos últimos días previos al estreno el impactante tráiler final de Liga de la Justicia de Zack Snyder (donde el propio Joker admitía que vivimos en una sociedad) ha sido secundado por una serie de pequeños avances dedicados a cada uno de los integrantes del equipo superheroico. Batman fue el primero en contar con teaser propio, donde le vimos junto a un enorme Batmóvil y posar junto al resto de justicieros, y en las últimas horas le ha llegado el turno a Superman y a Aquaman. El personaje de Henry Cavill luce así de imponente en su nuevo uniforme de color negro.

Mientras que Jason Momoa, aunque no parezca tan cambiado como el hombre de acero, tiene sus mismas ganas de entrar en batalla con Steppenwolf y sus parademonios. Ha sido la propia cuenta oficial de Snyder la que ha publicado estos teasers, y es de esperar que en los próximos días veamos los correspondientes a Wonder Woman, The Flash y Cyborg. Échale un vistazo a aquél donde aparece el Rey de la Atlántida.

Paralelamente, el cineasta también ha publicado en su perfil dos pósters individuales de estos personajes, que puedes ver bajo estas líneas.