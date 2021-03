'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' está dividida en seis capítulos (y ninguno es broma)

Ya tenemos casi encima el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el nombre con el que ahora se conoce al tan anhelado Snyder Cut de Liga de la Justicia. HBO España estrenará esta versión de la película superheroica de DC el próximo 18 de marzo, finalmente como un largometraje de 240 minutos y no la miniserie que en su día llegó a rumorearse.

No obstante, La Liga de la Justicia de Zack Snyder contará con una estructura episódica que divide la narración en seis capítulos. Un recurso literario muy querido por ciertos cineastas contemporáneos, de Quentin Tarantino a Wes Anderson, al que Zack Snyder ha recurrido para organizar la enorme cantidad de información que tiene previsto transmitir en su película... aunque se quedará sin final cerrado.

¿En cuántos capítulos ha dispuesto Snyder los eventos de su epopeya superheroica con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg y un Superman revivido de la tumba? Sabemos que serán 6 episodios gracias a la cuenta oficial del Snyder Cut, donde también han adelantado los títulos de cada uno.

Tal y como imaginabas, cada cual es más tenso y sombrío que el anterior; el último, literalmente. Si no quieres conocerlos antes del estreno del filme por lo que pudieran revelar sobre el contenido de cada bloque de narración, ten en cuenta que lo siguiente pueden considerarse SPOILERS DEL SNYDER CUT, aunque a fin de cuentas, en esencia son spoilers de una película que básicamente ya has visto.

Estos son los capítulos en los que se divide La Liga de la Justicia de Zack Snyder:

PART 1: Don't count on it, Batman [No cuentes con ello, Batman]

PART 2: The Age of Heroes [La era de los héroes]

PART 3: Beloved mother, beloved son [Querida madre, querido hijo]

PART 4: Change machine [Máquina del cambio]

PART 5: All the King's horses [Todos los caballos del rey]

PART 6: Something darker [Algo un poco más oscuro]