“Suena más a ruso”: Críticas al acento italiano de Lady Gaga en ‘La Casa Gucci’

Mucho antes de que llegue a estrenarse, La Casa Gucci ha sido objeto de la polémica a cuenta de los temas que trata. El nuevo film de Ridley Scott (que hace doblete este año tras El último duelo) repasa los acontecimientos que a mediados de los 90 condujeron al asesinato de Maurizio Gucci, según había dispuesto su exmujer Patrizia Reggiani. Es precisamente Reggiani la que ha arremetido contra la película, estando interpretada para la gran pantalla por una Lady Gaga que, aparentemente, se ha tomado muy en serio lo de interpretar a un personaje italiano. De modo que sus esfuerzos por emular el acento han llegado, con el paso de las semanas, a eclipsar la furia de Reggiani.

La cantante ha defendido en varias entrevistas que para encarnar a este personaje ha adoptado las estrategias del “método”, hablando con acento italiano durante la friolera de nueve meses. “Empecé con un dialecto específico de Vignola, y luego trabajé con el habla de la clase alta, más apropiado para lugares como Milán y Florencia”, explicaba muy ufana. “En la película oiréis que mi acento es un poco distinto dependiendo de con quién esté hablando”. No obstante, los esfuerzos de Gaga acaban de ser echados por tierra por alguien que de acentos sabe un rato: Francesca De Martini, actriz italiana y asesora de dialectos que ha trabajado en La Casa Gucci, y que según ha revelado para Daily Beast tiene bastantes pegas con la interpretación de Gaga.

De Martini fue contratada personalmente por Salma Hayek, que en el film de Scott interpreta a Giuseppina Auriemma. La actriz mexicana no se sentía segura con su interpretación, y requirió los servicios de De Martini para que la asesorara. Cuando llegó al set, la coach supo que había sido la única persona que había hecho algo parecido, brillando por su ausencia la documentación que garantizara un acento italiano respetuoso en un rodaje liderado en buena parte por actores estadounidenses. La máxima exponente de que las cosas no se estaban haciendo bien fue, en efecto, Lady Gaga. “Me siento mal diciendo esto, pero su acento no es exactamente italiano, suena más a ruso”, explica.

“Me daba cuenta mientras estaba en el plató, porque tenía auriculares al escuchar lo que decía Salma para ayudarle a hacerlo bien, así que también podía escuchar a Lady Gaga”. La asesora, por otra parte, no tiene más que buenas palabras para Hayek. “Creo que percibió que el acento no era el adecuado y estaba preocupada; quería hacerlo bien (...) Y nos divertimos mucho. Yo repasaba las líneas con ella, e intentábamos improvisar un poco porque la mayoría de las veces hay que improvisar, e intentábamos ver otras opciones. Es una persona muy agradable y es muy fácil trabajar con ella”.

En el reparto de La Casa Gucci también encontramos a Adam Driver como Maurizio Gucci acompañado de Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino. Las primeras reacciones que ha despertado el film de Scott no han sido demasiado positivas, pero pronto podremos ver si el acento de Gaga es tan chapucero, cuando se estrene el 26 de noviembre.

