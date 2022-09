Storm Reid ('Euphoria') protagonizará la secuela de 'La monja'

Muchos han conocido a Storm Reid a partir de su actuación en Euphoria, como la sufrida hermana de Rue que ve cómo la adicción a las drogas del personaje de Zendaya pugna por destruir a su familia. Reid, sin embargo, lleva ya un tiempo dejándose caer en producciones de primer nivel, luego de debutar en un film tan aclamado como 12 años de esclavitud. Entre esta producción y Euphoria la joven actriz ha aparecido en Un pliegue en el tiempo, El hombre invisible o El Escuadrón Suicida, además de unirse al reparto de la serie de The Last of Us. Se halla en plena consagración, y vía The Hollywood Reporter sabemos de un nuevo paso adelante en su carrera: va a protagonizar el siguiente episodio del Warrenverso.

Es decir, de la lucrativa franquicia que New Line y Warner Bros. han puesto en pie a partir de Expediente Warren, dirigida por James Wan en 2013. A partir de este primer film han venido todo tipo de secuelas y spin-offs, incluyendo el sorprendente éxito económico de La monja. La monja, dirigida por Corin Hardy y protagonizaba por Taissa Farmiga y Demian Bichir, servía como historia de orígenes de uno de los espectros de Expediente Warren: El caso Enfield, remontándonos a un monasterio rumano durante la década de los 50. Reid ha sido elegida, precisamente, para protagonizar la secuela de La monja, de cuyo argumento no se sabe mucho aparte de la intención de seguir ambientándose en el pasado, en los años 50. Al parecer, el fantasma no ha colgado los hábitos.

Del personaje de Reid no se sabe nada tampoco, pero sí ha trascendido quién dirigirá La monja 2, y es un viejo conocido de la franquicia. Michael Chaves debutó en el Warrenverso con La llorona, y su puesta de largo vino con la tercera entrega de la saga principal, Expediente Warren: Obligado por el diablo. En ella desempeñó la complicada tarea de suceder a James Wan a cargo de la puesta en escena, pero Obligado por el demonio fue igualmente un éxito de taquilla a su estreno el año pasado. La monja 2 será, así, el tercer film que Chaves dirija para la saga, y ya ha fijado su fecha de estreno para el 8 de septiembre de 2023.

