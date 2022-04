‘La monja 2’: Warner anuncia una nueva entrega del universo ‘Expediente Warren’

Durante la CinemaCon celebrada estos días en Las Vegas el Universo DC ha acogido un gran protagonismo, en tanto al lanzamiento de tráilers exclusivos y a la confirmación de que la secuela de The Batman, de nuevo con Matt Reeves y Robert Pattinson al frente, estaba en marcha. Siendo los superhéroes un gran activo para Warner, sin embargo, no lo es menos el filón que tiene en el llamado Warrenverso, inaugurado por Expediente Warren en 2013 y con James Wan como figura creativa principal (también dirigiendo hoy para el estudio Aquaman and the Lost Kingdom). La última entrega de esta lucrativa franquicia de terror se estrenó el año pasado, llevando por título Expediente Warren: Obligado por el demonio, y hasta ahora no habíamos vuelto a saber nada sobre su futuro.

Hoy Collider recoge que el próximo episodio del Warrenverso será una secuela de La monja, spin-off de Corin Hardy estrenado en 2018. Protagonizado por Taissa Farmiga (que casualmente es hermana de la protagonista de la historia principal, Vera Farmiga como Lorraine Warren), este film escrito por Gary Dauberman indagaba en el pasado de uno de los demonios presentados en Expediente Warren: El caso Enfield. Las críticas no fueron entusiastas, pero la taquilla no desmereció a otras adiciones de la franquicia y ha convencido a Warner de dar luz verde a La monja 2. De la cual no se ha dado la fecha de estreno ni detalles sobre la trama, aunque se rumorean un par de nombres en puestos creativos. Más allá, claro, de Wan, cuya presencia como productor se da por supuesta.

La monja 2 estaría escrita por Akela Cooper, quien colaborara con Wan en su anterior película como director, la destinada al culto Maligno. En torno al director no está claro si volverá Hardy, pues cunde el rumor de que el puesto iría para un veterano de la franquicia como Michael Chaves, que ya ha dirigido tanto La Llorona como Expediente Warren: Obligado por el demonio. La monja 2 se une pues a la trilogía Annabelle como prueba del potencial del Warrenverso para diversificarse en minisagas, mientras aún está por ver si la línea principal Expediente Warren prosigue tras Obligado por el demonio o si se materializa The Crooked Man, otro spin-off de El caso Enfield del que hace tiempo no se sabe nada.

