A Stephen King le ha encantado ‘Maligno’, y James Wan no podría estar más emocionado

Pocos directores pueden presumir de haber dado forma a una parte esencial del terror mainstream del siglo XXI, pero James Wan sin duda es uno de ellos. Habiendo puesto en pie sagas millonarias como Saw, Insidious o Expediente Warren (la que goza actualmente de mejor salud), no era de extrañar que en algún punto quisiera distanciarse del género para probar cosas nuevas, lo que acabaría derivando en sus celebradas aportaciones para Fast & Furious y Aquaman. Antes de ponerse con la secuela Aquaman and the Lost Kingdom (prevista para el 16 de diciembre de 2022) Wan quiso no obstante regresar a su cine fetiche, y como resultado Warner estrenó hace algunas semanas Maligno.

La recepción de este film, por lo general, ha dejado bastante que desear. Las críticas no han acompañado, y la decisión de acoplarlo al modelo híbrido entre salas y HBO Max ha deparado en una recaudación muy mediocre… nada de lo cual implica que Maligno no esté gustando a los espectadores que aceptan el juego. La película protagonizada por Annabelle Wallis, marcada por los homenajes al giallo y una sucesión de giros bastante chiflados, va consolidando poco a poco una base de entusiastas entre los que destaca, por motivos obvios, Stephen King. El novelista de terror tuiteó recientemente su impresión sobre la película, y era una de lo más elogiosa.

“He visto Maligno en HBO y me ha parecido brillante”, escribió. Que una figura tan básica para el género como King alabe tu película es el mayor honor al que puedes aspirar, y Wan es perfectamente consciente. Por eso, vía Instagram, ha hecho una captura del tuit acompañándola del texto “Todos nosotros, parias del género de terror, en realidad solo buscamos una validación”. Por decirlo así, la opinión de King es más importante que todas las malas críticas o los deficientes resultados en taquilla del mundo, y podemos imaginarnos a Wan respirar aliviado una vez comprende que Maligno ha gustado a quien tenía que gustar. Definitivamente, tenemos un film de culto entre manos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.