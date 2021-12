[SPOILERS] 'Spider-Man: No Way Home' - El meme de Norman Osborn que nos han colado en la película

Esta noticia contiene SPOILERS de Spider-Man: No Way Home.

Quienes conocen las aventuras de Peter Parker (en cine o en cómic) saben que la aparición de Norman Osborn nunca es una buena noticia: desde 1964, el fundador de Oscorp y álter ego del Duende Verde se ha empeñado en convertir la vida de nuestro amigo y vecino en una pesadilla, y Spider-Man: No Way Home ha revalidado esa norma.

Ahora bien, ¿y si Osborn no solo trajera consigo muerte y destrucción al mundo de Tom Holland, sino también uno de los memes arácnidos más populares? Pues de eso, precisamente, va el 'easter egg' infiltrado en sus diálogos por los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers.

Hagamos memoria: cuando 'Spidey' tiene la brillante idea de ayudar a los villanos que han entrado en su universo, a fin de que estos no repitan sus destinos cuando vuelvan a los mundos de los que proceden, Osborn (Willem Dafoe) se ofrece a ayudarle diciendo "Yo también soy una especie de científico". Una frase que puede resultar graciosa (sobre todo viendo al terrible criminal hecho un trapo y despojado de sus recuerdos), pero que tiene otras implicaciones.

Resulta que en la Spider-Man de Sam Raimi (2002), esa era la frase que Osborn le decía al arácnido Tobey Maguire cuando se lo presentaba su hijo Harry (James Franco). Y, gracias a la magia de las redes sociales, esas palabras se convirtieron rápidamente en una broma internauta.

La web Know Your Meme presenta 80 ejemplos del susodicho momento, incluyendo "Cuando ves Rick y Morty", "Cuando la caja de Lego pone 'entre 4 y 7 días', pero terminas de construir el set en tres" y, claro, "Cuando los guionistas de un cómic ponen algo de ciencia en la historia aunque no tienen ni idea de lo que están diciendo". ¿Será esto último un homenaje a Stan Lee, experto en esa clase de alardes?

Según la misma fuente, el interés por este meme está subiendo como la espuma desde que No Way Home llegó a los cines. Así pues, podemos esperar una segunda juventud para el mismo, bien con imágenes del filme original, bien con las de la última entrega de la franquicia.

