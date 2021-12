[SPOILERS] ¿Qué significan las escenas postcréditos de 'Spider-Man: No Way Home'?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

La película más esperada de 2021 (y no estamos exagerando ni una pizca) ya está aquí. Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, aterriza hoy en taquilla con muchos rostros conocidos y rumores sobre posibles regresos arácnidos para desatar el multiverso marvelita con ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Si bien la producción supone en muchos aspectos un final de ciclo para el Peter Parker del actor británico, esto es Marvel y siempre es posible el regreso de algún héroe, sobre todo si este no es otro que el personaje insignia de la editorial y uno de los que más veces ha trepado a la gran pantalla. Por lo pronto, Spider-Man: No Way Home tiene dos escenas postcréditos que influyen directamente en el futuro de los universos superheroicos de Disney y Sony. Cuidado porque se avecinan SPOILERS.

Aparición pringosa

Como decíamos, la tercera aventura arácnida de Holland está repleta de viejos conocidos como los villanos de (otros) Spider-Man: el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe o el Electro de Jamie Foxx, entre otros. También podemos confirmar, tras ver el filme, que los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield se pasan por Nueva York para echarle una mano a Tom Holland.

Sin embargo, muchos habrán echado en falta a Eddie Brock (Tom Hardy) y su Venom en esta aventura multiversal. Pues bien, ellos son los protagonistas de la primera escena postcréditos. Recordemos que, al final de Venom: Habrá Matanza, Eddie se trasladaba a un universo en el que veía a J. Jonah Jameson (JK Simmons) hablando sobre la amenaza de Spider-Man. Ahora sabemos que este cambio de escenario se debía al hechizo de Strange para hacer olvidar al mundo que Peter Parker es Spider-Man.



Nos reencontramos con Eddie y su Venom en un bar de México, donde el primero está totalmente alucinando con lo que le cuenta el camarero, interpretado por Cristo Fernández (Ted Lasso). "Estás diciendo que este sitio está lleno de supergente", intenta entender: "Había un multimillonario, tenía un traje de hojalata, y podía volar, ¿no? Y había un hombre verde muy cabreado". En la conversación sobre los vengadores, también mencionan a un "alien morado al que le encantan las gemas" en referencia a Thanos.

Tras asimilar todo lo posible lo que le ha contado el camarero, Eddie decide que debe ir a Nueva York para "hablar con ese Spider-Man" (Venom prefiere bañarse desnudo), pero empieza a desaparecer de regreso a su universo como resultado del hechizo que lanza Strange al final de No Way Home. Sin embargo, algo queda en la barra del bar: una mancha negra que se mueve, un fragmento del simbionte. ¿Asistiremos por fin al enfrentamiento entre 'Spidey' y uno de sus enemigos más icónicos de los cómics? Por lo pronto, algo de Venom se ha quedado en el MCU.

Arranca el multiverso de la locura

La segunda escena postcréditos de Spider-Man: No Way Home es el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de Doctor Strange que se estrenará el 6 de mayo del año que viene y en la que el hechicero de Benedict Cumberbatch deberá lidiar con las consecuencias tras haber trasteado con el tiempo y el espacio.

Por lo que vemos en el adelanto del filme de Sam Raimi, el multiverso se ha descontrolado y Strange acude a la cabaña abandonada en la que se encuentra Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para pedirle ayuda. La brujita ha estado aislada tras lo acontecido en Bruja Escarlata y Visión y asume que su compañero vengador la busca para que responsa por lo que pasó en Westview. Sin embargo, Strange solo quiere que le ayude a entender el multiverso, ese que investigaba la joven al final de su serie en busca de sus hijos perdidos.

El teaser también nos ofrece un vistazo a una versión más oscura del protagonista de Benedict Cumberbatch (un personaje que sonará a los fans de ¿Qué pasaría si...? como Strange Supreme), nos trae de vuelta a Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) y nos muestra a la heroína América Chávez (Xochitl Gomez), así como a un monstruo con tentáculos y un gran ojo que podría ser Shuma-Gorath.



Este último es un ente primigenio interdimensional, una versión marvelita de los monstruos de H. P. Lovecraft, que para variar quiere conquistar el mundo y ya se rumoreó que podría ser el villano principal de la secuela. Por lo demás, este adelanto también desvela a la Christine de Rachel McAdams, interés romántico del protagonista, con un vestido de novia, pero no sabemos qué puede significar.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness servirá así como puente entre Spider-Man: No Way Home, que ha desatado el multiverso marvelita, y el futuro del MCU, donde otras dimensiones y universos, incluido el animado de ¿Qué pasaría si...?, chocarán entre sí.

Por lo pronto, tenemos a los dos hechiceros más poderosos de los vengadores (Strange y Wanda) y a nuevos aliados como América Chávez (con suerte, otra integrante de los futuros Jóvenes Vengadores) para controlar esta amenaza. Y es que el peligroso y rocambolesco multiverso marvelita no ha hecho más que empezar...

