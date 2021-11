‘Spider-Man’: Tom Holland quedó aterrado cuando conoció a Willem Dafoe en ‘No Way Home’

Existen varios misterios en torno a Spider-Man: No Way Home, pero uno que parece sobradamente resuelto es todo lo que tiene que ver con sus villanos. El enredo que Peter Parker (Tom Holland) monta con el multiverso para desolación del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) podría empujar también a que el trepamuros del MCU alterne con las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield pero, al contrario que los villanos correspondientes, estos aún no han aparecido en ningún tráiler. Esta semana se publicó el segundo gran avance del film de Jon Watts, donde confirmamos mínimo a cinco villanos con los que tendrá que luchar Spider-Man: el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Electro de Jamie Foxx, así como el Duende Verde, el Hombre de Arena y el Lagarto.

Mientras que el Hombre de Arena y el Lagarto son de momento criaturas CGI que podrían no necesitar de la presencia de los actores que los encarnaron en las películas de Sam Raimi y Marc Webb (esto es, Thomas Haden-Church y Rhys Ifans), está confirmado que el Duende Verde que aparece en el film sí es el interpretado por Willem Dafoe en la primera película de Spider-Man. Y ha sido el propio Holland quien lo ha asegurado, durante el evento de Los Ángeles donde se proyectó el tráiler de No Way Home. El actor aprovechó la ocasión para agradecerle el apoyo a los fans, y contar anécdotas en lo referente a la película. Porque, en efecto, los cameos que va a exhibir requirieron un rodaje especial.

Centrándonos en los villanos (y a la espera de que en algún punto se confirme que el Daredevil de Charlie Cox también se apunte a la fiesta), Holland explicó que la película se había tenido que grabar de forma muy cuidadosa para evitar spoilers, obligando a que estas “estrellas invitadas” acudieran al set de incógnito. “Hay una anécdota divertida sobre cuando vi a Willem por primera vez, porque evidentemente en aquel momento todos los villanos de la película eran un gran secreto, así que se paseaban por el plató envueltos en grandes capas”, explicó el actor, según recoge Screen Rant. “Naturalmente estaban muy emocionados por revivir estos papeles, pero vinieron una semana antes de rodar al plató para conocer a Jon, conocerme a mí y pasar un rato con nosotros”.

“Entonces me topé con un tipo con capa que me dijo ‘cuidado, amigo’. Y se quitó la capucha y casi me asusté. Estaba como ‘¡oh, mierda, el Duende está aquí!’. Pero fue encantador y acabó siendo un verdadero placer trabajar con él”. Teniendo en cuenta que Willem Dafoe es un hombre tan capaz de conmover (su presencia en The Florida Project) como de aterrar (el resto de su filmografía) es ciertamente comprensible la inquietud de Holland. Podremos verle luchar contra su gran enemigo Spider-Man (por lo menos con uno de ellos) una vez No Way Home se estrene este 17 de diciembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.