¿Han borrado a los otros Spider-Man? La escena de 'Spider-Man: No Way Home' que ha disparado todas las teorías

Sabíamos que esto iba a pasar: incluso cuando no hay rastro de los otros dos Spider-Man, Andrew Garfield y Tobey Maguire, los fans iban a encontrar miguitas de pan con las que rastrear la pista del Spiderverso al que llevan aferrándose desde hace tiempo. No obstante, un detalle del nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home podría ser la pista que estaban buscando.

En la mencionada escena, podemos ver a tres de los villanos arrojándose contra Spider-Man (Tom Holland) en una especie de obra en construcción que recuerda vagamente a la de la batalla final entre Venom, el Hombre de Arena y el Nuevo Duende Verde (James Franco) en Spider-Man 3. En esta nueva escena, el Electro de Jamie Foxx (con un traje rediseñado con respecto a Amazing Spider-Man 2), el colosal Hombre de Arena y el Lagarto se dirigen hacia Peter, pero lo hacen de una manera un tanto extraña.

Según los fans, Sony podría haber borrado deliberadamente a los compañeros de batalla de Spidey, porque no parece que los tres encaren al Spider-Man de Tom Holland, sino a otros "espacios vacíos" en la escena, mientras que nuestro Spidey se quedaría cara a cara con el Hombre de Arena.

Está claro que han quitado a Tobey y Andrew en esta escena. En una imagen se ve como Lagarto no va a por Tom Holland, y en la otra... ¿A quién está atacando Electro?... ¡Si Spiderman (Tom) saltó al vacío y está cayendo! Hay alguien más ahí arriba. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/WyBqpYXtnv — Leo (@iLeoVlogs) November 17, 2021

¿Quién golpea al Lagarto?

No sólo eso, sino que además en esa misma escena hay un extraño movimiento que han captado los fans. En concreto, es el Lagarto quien realiza el ademán de girarse justo cuando se va a enfrentar a Spider-Man. ¿Hay alguien más en esa escena a quien no vemos? Eso parece, aunque es cierto que este detalle solo se ha podido ver en la versión del tráiler para Brasil.

Sea como fuere, lo cierto es que si Sony trata de guardarse la sorpresa de un Spiderverso para el final lo va a tener complicado, porque los fans encuentran resquicios en cualquier rincón. Aun con todo, habrá que esperar al próximo 17 de diciembre para comprobar si realmente las teorías eran en fundadas o, por el contrario, era solo pura imaginación.

Tráiler en español de 'Spider-Man: Sin Camino a Casa' Tráiler en español de 'Spider-Man: Sin Camino a Casa'

