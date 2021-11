¿Próxima salida del MCU? Tom Holland no se ve interpretando a Peter Parker con 30 años

La presencia del Spider-Man de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel lleva tiempo siendo objeto de conflictos. Por mucho que en compases iniciales los productores se plantearan un acercamiento “a lo Harry Potter” (con una cantidad ingente de secuelas registrando la madurez de Peter Parker), un sonoro conflicto entre Sony y Marvel Studios puso en entredicho un plan tan amplio al poco del estreno de Lejos de casa. Aunque todo saliera bien y Holland permaneciera en el MCU, las declaraciones en torno a la siguiente película, Spider-Man: No Way Home, la identifican como “el final de una trilogía”. Lo que puede significar, en efecto, que ya no habría más aventuras en solitario del trepamuros (aunque nunca haya estado realmente solo) después de esta.

Está claro que Holland adora al personaje (solo hay que recordar sus gestiones durante el litigio de Sony), pero durante una entrevista con GQ ha asegurado ser consciente de que no puede encarnar a Spider-Man para siempre. O, más bien, que no asume esta iteración de Peter Parker como algo que pueda extenderse a la treintena. Llegado el momento, Holland cree que lo más apropiado sería un relevo. “Tal vez sea el momento de pasar página. Quizá lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales”, asegura en referencia a una versión del hombre araña que ha ganado mucha fama en los últimos años, gracias al videojuego de Insomniac y, claro, Spider-Man: Un nuevo universo.

Morales era el protagonista de esta última película, y volverá a serlo en la secuela que Sony ha programado para el 7 de octubre de 2022. A lo que hay que añadir el camino que parece abrir la reciente Venom: Habrá matanza en su escena poscréditos, anticipando un posible enfrentamiento entre (SPOILER) Parker y el simbionte… pero la versión de Holland. Está por ver si el intérprete acepta meterse en algo así, o hasta cuándo durarán sus aportaciones al MCU, teniendo en cuenta sus declaraciones. “También hay que tener en cuenta a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Si sigo interpretando a Spider-Man después de los 30 años es que he hecho algo mal”.

Ya habrá tiempo de preocuparse de esta eventual salida, sin embargo, puesto que ahora conviene centrarse en No Way Home y modular el hype tras el lanzamiento del último tráiler. Se estrena este 17 de diciembre.

